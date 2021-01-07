Штурм Капитолия в США - фото столкновений протестующих с полицией

Смотрите в фотоленте снимки с места событий, где сторонники Трампа в Вашингтоне устроили настоящий штурм здания Конгресса. В результате было применено оружие, один человек погиб, еще несколько были ранены. Представители полиции и сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих. Позже Дональд Трамп призвал своих сторонников разойтись и действовать мирно, хотя ранее сам призывал их идти к Конгрессу.