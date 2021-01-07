Штурм Капитолия в США - фото столкновений протестующих с полицией

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В Вашингтоне введен комендантский час - ранее протестующие, собравшиеся у Капитолия в поддержку Трампа, ворвались в здание Конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу Байдена
Смотрите в фотоленте снимки с места событий, где сторонники Трампа в Вашингтоне устроили настоящий штурм здания Конгресса. В результате было применено оружие, один человек погиб, еще несколько были ранены. Представители полиции и сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих. Позже Дональд Трамп призвал своих сторонников разойтись и действовать мирно, хотя ранее сам призывал их идти к Конгрессу.