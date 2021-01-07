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Штурм Капитолия в США - фото столкновений протестующих с полицией

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  • В Вашингтоне сторонники Трампа устроили настоящий штурм здания Конгресса США
  • К Капитолию были стянуты усиленные силы полиции и спецназа
  • Против протестующих применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты
  • Но собравшиеся продолжали идти на штурм Капитолия и вступали в стычки с полицией
  • Было множество очагов прямых столкновений
  • В ходе беспорядков представители правоохранительных органов применяли оружие. Одна женщина погибла, еще несколько человек были ранены
  • Сторонники Трампа были настроены весьма решительно и не собирались отступать
  • После столкновений с полицией у здания, они ворвались в Конгресс
  • Конгресс США должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах в США
  • Однако протестующие оказались внутри здания
  • Охрана пыталась помешать протестующим, но не смогла предотвратить штурм
  • В здании тоже шло настоящее противостояние. В ходе столкновений внутри здания и была ранена женщина, которая впоследствии скончалась
  • Конгрессменов эвакуировала из здания охрана, заседание было сорвано
  • Теперь беспорядки прекращены, контроль силовиков над зданием восстановлен
  • В Вашингтоне введен коменданский час
© REUTERS / THOMAS P. COSTELLO/USA TODAY
В Вашингтоне сторонники Трампа устроили настоящий штурм здания Конгресса США
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210107/250555724/Shturm-Kapitoliya-v-SShA---foto-stolknoveniy-protestuyuschikh-s-politsiey.html

В Вашингтоне введен комендантский час - ранее протестующие, собравшиеся у Капитолия в поддержку Трампа, ворвались в здание Конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу Байдена

Смотрите в фотоленте снимки с места событий, где сторонники Трампа в Вашингтоне устроили настоящий штурм здания Конгресса. В результате было применено оружие, один человек погиб, еще несколько были ранены. Представители полиции и сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих. Позже Дональд Трамп призвал своих сторонников разойтись и действовать мирно, хотя ранее сам призывал их идти к Конгрессу. 

Теги:
новости в фотографиях, фото, Конгресс США, конгресс, США


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