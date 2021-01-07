Рождественская служба в храме Самеба - фото верующих в масках

Грузинская православная церковь отмечает Рождество Христово 7 января. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходило праздничное богослужение в храме Святой Троицы - Самеба

Праздничные богослужения во всех храмах страны начались накануне с 23:00 и длились всю ночь. Главное богослужение состоялось в кафедральном соборе Святой Троицы – Самеба, где его провел сам Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй.

"С нами Господь. Поздравляю с Рождеством. Пусть Бог даст вам унести с собой из этого храма огромную благодать. Да благословит Всевышний вас, Грузию и весь мир", – заявил Патриарх.

В связи с пандемией коронавируса службы состоялись с соблюдением всех мер безопасности.

В Рождественскую ночь с 6 на 7 января, по решению правительства, также были сняты ограничение на передвижение после девяти часов вечера.