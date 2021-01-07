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Рождественская служба в храме Самеба - фото верующих в масках

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (200)
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  • Праздничное богослужение во всех храмах Грузии началось накануне с 23:00 и длилось всю ночь
  • Власти страны временно отменили запрет на передвижение после девяти вечера в ночь с 6 на 7 января
  • Главная рождественская служба состоялась в кафедральном соборе Святой Троицы – Самеба
  • Сюда с вечера приходили верующие, чтобы помолиться
  • Рождественскую службу провел сам Католикос Патриарх Всея Грузии Илия Второй
  • В храме было довольно много людей
  • Но церковная служба проходила с соблюдением всех норм безопасности из-за пандемии коронавируса
  • Верующие были в масках
  • Ношение масок во время церковных служб стало обязательным еще весной, когда только вводились ограничения из-за пандемии коронавируса
  • Также в храме верующие во время службы соблюдали дистанцию
  • Рождество Христово – один из главных христианских праздников, символизирующий обновление
  • Рождение Сына Божьего во плоти от Девы Марии – одно из чудес, которое Господь явил человечеству. Поэтому в праздник Рождества Христова люди ожидают чуда и молятся, чтобы наступивший год был удачнее уходящего
  • С рождением Спасителя для человечества началось новое летоисчисление – от Рождества Христова
  • Православному Рождеству Христову предшествует пост, который завершается с первой звездой в Сочельник – в ночь перед праздником
© Sputnik / STRINGER
Праздничное богослужение во всех храмах Грузии началось накануне с 23:00 и длилось всю ночь
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/07/250556448.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210107/250558181/Rozhdestvenskaya-sluzhba-v-khrame-Sameba---foto-veruyuschikh-v-maskakh.html

Грузинская православная церковь отмечает Рождество Христово 7 января. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходило праздничное богослужение в храме Святой Троицы - Самеба

Праздничные богослужения во всех храмах страны начались накануне с 23:00 и длились всю ночь. Главное богослужение состоялось в кафедральном соборе Святой Троицы – Самеба, где его провел сам Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй. 

"С нами Господь. Поздравляю с Рождеством. Пусть Бог даст вам унести с собой из этого храма огромную благодать. Да благословит Всевышний вас, Грузию и весь мир", – заявил Патриарх.

В связи с пандемией коронавируса службы состоялись с соблюдением всех мер безопасности.

В Рождественскую ночь с 6 на 7 января, по решению правительства, также были сняты ограничение на передвижение после девяти часов вечера.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (200)
Теги:
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Рождественская служба в храме Самеба - фото верующих в масках
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