Радость и улыбки с оттенком печали: тбилисцы и Старый Новый год - фото

Так уж повелось – неделю между православным Рождеством и Новым годом по юлианскому календарю верующие и многие из нас воспринимают словно магический отрезок года. Колумнист Sputnik Грузия постарался уловить в этих кадрах настроение жителей рождественского Тбилиси

Само понятие Старый Новый год – своеобразная дань традиции, верности идеалам, выраженным Ильей Чавчавадзе в короткой емкой формуле: Отечество, язык, вера.

Да, солнце в небе все еще стоит невысоко и темнеет непривычно рано. Но это самое светлое время, поскольку как раз в эти дни мы, как правило, начинаем энергично строить планы, загадывать желания и с надеждой обращать свой взгляд в будущее. Нас охватывает пьянящий дух обновления.

Конечно, жизнь учит многому. С опытом мы осознаем разумом, что все даты в этом мире условны. Минувший 2020 год вдобавок обрушил на плечи человечества тяжелейшие испытания. Пандемия коронавируса к концу года достигла катастрофического пика. Может потому, вглядываясь сегодня в прикрытые защитными масками лица жителей Тбилиси, мы улавливаем в их глазах оттенок печали.

Однако разум бессилен перед сердцем. Потому что человек, кем бы он ни был, все равно не может жить без праздников. Он стремится забыть о невзгодах, захватить в новый год из прошлого только то, что ему бесконечно дорого. И как бы кому ни было грустно, все равно начало года – это череда раскрашенных гирляндами дней, полных семейного уюта, нежной заботы и любви. Вдобавок в нынешнем году первые его две недели из-за пандемии объявлены нерабочими днями.

Но чем бы ни были обусловлены эти праздничные каникулы, мы, как дети, мечтаем открыто радоваться жизни, любить и быть любимыми. А для малышей это и вовсе нескончаемый праздник. Они, наши маленькие граждане, чисты перед совестью. А их улыбки и смех – наша главная надежда и наше будущее!



