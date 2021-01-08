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Радость и улыбки с оттенком печали: тбилисцы и Старый Новый год - фото

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Новости Грузии в фотографиях (201)
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  • Общественный транспорт в Тбилиси пока так и не заработал. Но ограничения бессильны перед нарядными новогодними шарами. Особенно если соблюдать предписанные меры безопасности
  • На витрине слева - обаятельный Санта-Клаус. Он продается с 20%-й скидкой. Но может пусть подольше радует глаз?!
  • Живой Санта – главная фигура у главной елки страны на проспекте Руставели. Возможно, благодаря ему у здания парламента все улыбаются
  • Санта, конечно, строг, но не к детям. Они даже могут с ним сфотографироваться. Неизвестно, кем станут в будущем нарядные мальчишки в кадре, но память об этом дне сохранится у них на всю жизнь
  • Для тех, кто постарше, Санта теперь уже, наверное, не главное. Юность – прекрасная пора! Молодым интересно друг с другом. Они не сомневаются, что в будущем им уготовлены настоящие чудеса
  • Некоторым очень важно, чтобы в кадр попало как можно больше. И, конечно же, елка – главный символ Нового года. На ее фоне, пока поблизости никого нет, можно и лицо приоткрыть
  • С любящими родителями жизнь дарит счастье, не дожидаясь Санта Клауса! А маме очень важно не упустить момент, когда ее ребенок так искренне заливается смехом
  • Я никуда отсюда не уйду! Тут так красиво! - слово говорит девочка всем своим видом
  • Хотите сбросить с плеч груз прожитых лет? Молодейте душой! И даже не сомневайтесь – кокетливые новогодние атрибуты к лицу абсолютно всем
  • Степенные английские бульдоги лучше других чувствуют, что Новый год – и для них праздник. Особенно если, как и подобает важным особам, они находятся в центре внимания
  • Не у всех, правда, получается полностью отойти от забот. Можно пройти совсем рядом и не заметить праздничных шаров. Но главное не отчаиваться – все еще впереди!
  • И, конечно же, вряд ли кто сохранит грустное выражение лица перед таким чудесным многоцветьем! Еще раз поздравляем всех с наступившим Новым годом и Рождеством!
© Sputnik / Goga Vardzieli
Общественный транспорт в Тбилиси пока так и не заработал. Но ограничения бессильны перед нарядными новогодними шарами. Особенно если соблюдать предписанные меры безопасности
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/08/250565157.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210108/250566754/Radost-i-ulybki-s-ottenkom-pechali-tbilistsy-i-Staryy-Novyy-god---foto.html

Так уж повелось – неделю между православным Рождеством и Новым годом по юлианскому календарю верующие и многие из нас воспринимают словно магический отрезок года. Колумнист Sputnik Грузия постарался уловить в этих кадрах настроение жителей рождественского Тбилиси

Само понятие Старый Новый год – своеобразная дань традиции, верности идеалам, выраженным Ильей Чавчавадзе в короткой емкой формуле: Отечество, язык, вера.

Новогодний Кутаиси - украшения и иллюминация в городе, новогодняя елка
© Sputnik / STRINGER
Новогодняя красота: как выглядит празднично украшенный Кутаиси - фото
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Да, солнце в небе все еще стоит невысоко и темнеет непривычно рано. Но это самое светлое время, поскольку как раз в эти дни мы, как правило, начинаем энергично строить планы, загадывать желания и с надеждой обращать свой взгляд в будущее. Нас охватывает пьянящий дух обновления.

Конечно, жизнь учит многому. С опытом мы осознаем разумом, что все даты в этом мире условны. Минувший 2020 год вдобавок обрушил на плечи человечества тяжелейшие испытания. Пандемия коронавируса к концу года достигла катастрофического пика. Может потому, вглядываясь сегодня в прикрытые защитными масками лица жителей Тбилиси, мы улавливаем в их глазах оттенок печали.

Новогодняя иллюминация и уличные украшения
© Sputnik / STRINGER
Новогодняя сказка в центре Тбилиси: фото праздничных огней
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Однако разум бессилен перед сердцем. Потому что человек, кем бы он ни был, все равно не может жить без праздников. Он стремится забыть о невзгодах, захватить в новый год из прошлого только то, что ему бесконечно дорого. И как бы кому ни было грустно, все равно начало года – это череда раскрашенных гирляндами дней, полных семейного уюта, нежной заботы и любви. Вдобавок в нынешнем году первые его две недели из-за пандемии объявлены нерабочими днями.

Но чем бы ни были обусловлены эти праздничные каникулы, мы, как дети, мечтаем открыто радоваться жизни, любить и быть любимыми. А для малышей это и вовсе нескончаемый праздник. Они, наши маленькие граждане, чисты перед совестью. А их улыбки и смех – наша главная надежда и наше будущее!

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (201)

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Теги:
Новый год 2021, Новый год, Новый год, Тбилиси, Грузия


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