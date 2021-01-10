Массовая вакцинация в мире от COVID-19 - фото

Из-за коронавируса большинство стран закрылись на карантин, а ученые по всему миру приложили все усилия для поиска лечения и вакцины, чтобы остановить распространения инфекции. Смотрите в фотоленте Sputnik, как прививаются люди по всему миру от COVID-19

Произведенная в России вакцина "Спутник V" стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Уже к концу 2020 года многочисленные крупные лаборатории по всему миру сертифицировали свои собственные препараты - Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford, SinoVac, EpiVacCorona от Vector и другие.

Во многих странах по всему миру уже начались кампании массовой вакцинации. На первых этапах в приоритетном порядке прививают пожилых людей, а также медицинских и социальных работников.

На данный момент по числу вакцинированных на душу населения лидирует Израиль - там привились уже порядка 12% населения.