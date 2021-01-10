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Массовая вакцинация в мире от COVID-19 - фото

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  • Разработка вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 стала критически важной задачей для системы здравоохранения в 2020 году
  • Фигурки рядом с флаконом с надписью Вакцина от Covid-19
  • Различные медицинские учреждения и фармацевтические компании ведут разработки более 200 потенциальных вакцин
  • К концу 2020 года многочисленные крупные лаборатории по всему миру сертифицировали свои собственные препараты - Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford, SinoVac, EpiVacCorona от Vector и другие
  • А первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса стала произведенная в России вакцина Спутник V
  • Во многих странах по всему миру уже начались кампании массовой вакцинации. На фото: Центр вакцинации в Пекине
  • На первых этапах в приоритетном порядке прививают пожилых людей
  • А также тех, кто тоже находится в зоне риска - медицинские и социальные работники
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон наблюдает за вакцинацией во время своего визита в больницу Chase Farm на севере Лондона
  • На данный момент по числу вакцинированных на душу населения лидирует Израиль - - там привились уже порядка 12% населения
  • Мужчина получает дозу вакцины против COVID-19 в Дубае
  • Вакцинация российской вакциной от коронавируса в Буэнос-Айресе
  • Доктор Джованни Ди Перри проходит вакцинацию от коронавируса в больнице Амедео ди Савойя в Турине
  • Очередь в центр вакцинации в Берлине
  • Люди по всему миру надеются, что пандемию в скором времени удастся победить и все смогут вернуться к обычной жизни
© AP Photo / Oded Balilty
Разработка вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 стала критически важной задачей для системы здравоохранения в 2020 году
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210110/250566569/massovaia-vaktsynatsya--v-mire-ot-covid-19-foto.html

Из-за коронавируса большинство стран закрылись на карантин, а ученые по всему миру приложили все усилия для поиска лечения и вакцины, чтобы остановить распространения инфекции. Смотрите в фотоленте Sputnik, как прививаются люди по всему миру от COVID-19

Произведенная в России вакцина "Спутник V" стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Уже к концу 2020 года многочисленные крупные лаборатории по всему миру сертифицировали свои собственные препараты - Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford, SinoVac, EpiVacCorona от Vector и другие.

Во многих странах по всему миру уже начались кампании массовой вакцинации. На первых этапах в приоритетном порядке прививают пожилых людей, а также медицинских и социальных работников.

На данный момент по числу вакцинированных на душу населения лидирует Израиль - там привились уже порядка 12% населения.

 

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина


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