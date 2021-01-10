Самый мощный за 80 лет снегопад парализовал Мадрид - фото

Буря "Филомена" обрушилась на Пиренейский полуостров, принеся с собой снег, дожди и сильные порывы ветра. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки сильного снегопада, обрушившегося на столицу Испании

Мощный снегопад, ставший крупнейшим за 80 лет и названный синоптиками "историческим", парализовал Мадрид.

Из-за снега полностью остановлено железнодорожное сообщение - как пригородное, так и дальнего следования. В городе прекращено движение автобусов, а некоторые линии метро работают с задержкой поездов.

Власти столицы убедительно просят местных жителей не выезжать на автомобилях, делать это можно только в случае крайней необходимости и с цепями.