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Самый мощный за 80 лет снегопад парализовал Мадрид - фото

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  • Снежная буря Филомена обрушилась на испанскую столицу, и за два дня уровень снега достиг 60 сантиметров
  • Мощный снегопад стал крупнейшим за 80 лет
  • Из-за снега парализованы транспорт и дороги, а также закрыт аэропорт
  • Закрыты некоторые линии метрополитена
  • Власти столицы убедительно просят местных жителей не пользоваться автомобилями
  • Подразделения по чрезвычайным ситуациям Испании занимаются спасением водителей, которые не могут выбраться из сугробов
  • Кроме того, мэр города Хосе Луис Мартинес Альмейда обратился к горожанам с просьбой не выходить из дома
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  • Не обошлось и без главного атрибута - защитной маски! Люди надевают маску на слепленного снеговика на одной из улиц в Мадриде
  • Буря Филомена обрушилась на Пиренейский полуостров в четверг, принеся с собой снег, дожди, порывы ветра - в зависимости от региона. В десяти провинциях, включая Мадрид, Таррагону, Валенсию, Сарагосу, введен красный уровень опасности. В 19 провинциях действует оранжевый уровень
© photo: Sputnik / Bruno Thevenin
Снежная буря "Филомена" обрушилась на испанскую столицу, и за два дня уровень снега достиг 60 сантиметров
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/0a/250575183.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210110/250575902/samy-moshny-za-80-let-snegopad-paralizpval-madrid-foto.html

Буря "Филомена" обрушилась на Пиренейский полуостров, принеся с собой снег, дожди и сильные порывы ветра. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки сильного снегопада, обрушившегося на столицу Испании

Мощный снегопад, ставший крупнейшим за 80 лет и названный синоптиками "историческим", парализовал Мадрид.

Из-за снега полностью остановлено железнодорожное сообщение - как пригородное, так и дальнего следования. В городе прекращено движение автобусов, а некоторые линии метро работают с задержкой поездов.

Власти столицы убедительно просят местных жителей не выезжать на автомобилях, делать это можно только в случае крайней необходимости и с цепями.

 

 

 

 

 

 

Теги:
новости в фотографиях, фото, Снегопад, Снегопад, Мадрид, Испания


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