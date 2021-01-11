Пандемия и ограничения: каким транспортом пользуются тбилисцы - фото

В Тбилиси и крупных городах Грузии в связи с пандемией коронавируса по-прежнему остановлен общественный транспорт. Репортер Sputnik решил наглядно показать, какими транспортными средствами сегодня пользуются тбилисцы

Жизнь – это движение. Никто с этой очевидной истиной спорить не станет. Кто и как ездит сегодня по тбилисским дорогам и улицам – смотрите в фотоленте Sputnik Грузия.

Руководство Грузии пошло на очередную крайнюю меру и объявило, что действующие ограничения будут продлены до 1 февраля. Как утверждают эпидемиологи, эта мера направлена то, чтобы избежать третьей волны коронавируса. Наша страна тут не исключение. За последнее время регуляции были ужесточены во многих развитых странах.

Среди населения ограничительные меры, надо признать, воспринимаются неоднозначно. Ведь высокая мобильность напрямую связана с повседневным бытом современного человека. Большинство из нас ездило на работу на общественном транспорте. Иногда мы баловали себя походами в театр, в кино или посещением кафе и ресторана. Элементарно наведывались в гости к друзьям и близким. Да что там – имели возможность свободно путешествовать по стране и летать за рубеж!

И вдруг разом всего этого лишились. Впрочем, большинство граждан хорошо понимает, что регуляции – мера вынужденная. И они лишний раз подтвердили мудрую истину: по-настоящему начинаешь ценить то, чего лишился. В этом смысле пандемия как раз болезненно напомнила, насколько велика потребность цивилизованного человека в движении.

Особенно, когда общественный транспорт – эта кровеносная система современного мегаполиса – оказывается наиболее опасным очагом распространения инфекции.

Хотя лишить дыхания Тбилиси, пока бьется его жизнеутверждающий пульс, невозможно. Люди по-прежнему не утратили стремления к полнокровной жизни. Пандемия подтвердила: изобретательные тбилисцы найдут выход из любого положения. Немедленно отыщут способ передвигаться, не нарушая строгих ограничений. Причем, в некотором смысле запреты даже пошли на пользу их здоровью и окружающей среде.