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Пандемия и ограничения: каким транспортом пользуются тбилисцы - фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (202)
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  • Правда, люди постарше, как видно, считают, что полезней, проще и надежней все-таки ходить пешком. Так что, до 1 февраля и снятия ограничений уж как-нибудь дотянем!
© Sputnik / Goga Vardzieli
Владелец этого авто вряд ли раньше прибегал раньше к услугам автобусов или метро. Но даже в отсутствие общественного транспорта "пробки" на улицах города не редкость. Тбилисцы неугомонны
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/0b/250587988.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210111/250588420/Pandemiya-i-ogranicheniya-kakim-transportom-polzuyutsya-tbilistsy---foto.html

В Тбилиси и крупных городах Грузии в связи с пандемией коронавируса по-прежнему остановлен общественный транспорт. Репортер Sputnik решил наглядно показать, какими транспортными средствами сегодня пользуются тбилисцы

Жизнь – это движение. Никто с этой очевидной истиной спорить не станет. Кто и как ездит сегодня по тбилисским дорогам и улицам – смотрите в фотоленте Sputnik Грузия.

Тбилисцы и Старый Новый год - продавец воздушных шаров
© Sputnik / Goga Vardzieli
Радость и улыбки с оттенком печали: тбилисцы и Старый Новый год - фото
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Руководство Грузии пошло на очередную крайнюю меру и объявило, что действующие ограничения будут продлены до 1 февраля. Как утверждают эпидемиологи, эта мера направлена то, чтобы избежать третьей волны коронавируса. Наша страна тут не исключение. За последнее время регуляции были ужесточены во многих развитых странах.

Среди населения ограничительные меры, надо признать, воспринимаются неоднозначно. Ведь высокая мобильность напрямую связана с повседневным бытом современного человека. Большинство из нас ездило на работу на общественном транспорте. Иногда мы баловали себя походами в театр, в кино или посещением кафе и ресторана. Элементарно наведывались в гости к друзьям и близким. Да что там – имели возможность свободно путешествовать по стране и летать за рубеж!

Закрытые отели, кафе, бары и рестораны в квартале Новый Тифлис
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Не пережившие кризис: как опустела улица с ресторанами в центре Тбилиси - фото
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И вдруг разом всего этого лишились. Впрочем, большинство граждан хорошо понимает, что регуляции – мера вынужденная. И они лишний раз подтвердили мудрую истину: по-настоящему начинаешь ценить то, чего лишился. В этом смысле пандемия как раз болезненно напомнила, насколько велика потребность цивилизованного человека в движении.

Особенно, когда общественный транспорт – эта кровеносная система современного мегаполиса – оказывается наиболее опасным очагом распространения инфекции.

Хотя лишить дыхания Тбилиси, пока бьется его жизнеутверждающий пульс, невозможно. Люди по-прежнему не утратили стремления к полнокровной жизни. Пандемия подтвердила: изобретательные тбилисцы найдут выход из любого положения. Немедленно отыщут способ передвигаться, не нарушая строгих ограничений. Причем, в некотором смысле запреты даже пошли на пользу их здоровью и окружающей среде.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (202)
Теги:
фото, фотография, новости в фотографиях, Транспорт, Тбилиси, Грузия


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