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По пескам как по асфальту: Ралли "Дакар" в Саудовской Аравии - фото

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  • Ралли-марафон Дакар второй год проходит в песках Саудовской Аравии
  • Гонщикам предстоит преодолеть 4 800 километров в самых сложных условиях
  • Маршрут на автомобилях, мотоциклах, квадроциклах, мотовездеходах и грузовых машинах пилоты будут преодолевать в течение почти двух недель
  • Дюны и барханы, каменистые участки на побережье Красного моря и расщелины – все это сделает гонку зрелищной и захватывающей
  • Ралли Дакар в Саудовской Аравии
  • В ралли-рейде принимают участие как профессиональные спортсмены, так и заводские команды
  • Однако, большая часть участников - любители
  • Среди участников есть и представительницы прекрасного пола
  • Причем в классе мотовездеходов на спецучастке впервые за 16 лет победила девушка, испанка Кристина Гутьеррес Эрреро
  • Ралли-марафон редко обходится без изменений в графике. То из-за непогоды сокращают спецучастки, то некоторые допы отменяют целиком, но все это не идет ни в какое сравнение с пандемией
  • Вспышка коронавируса вынудила организаторов гонки отказаться от визита в другие страны
  • Поэтому в 2021 году ралли-марафон проходит по кольцевому маршруту
  • Но организаторы уверяют, что отказ от выезда за пределы Саудовской Аравии не скажется на уровне интересности трассы
  • 80-90% дистанции будут новыми, не повторяя прошлогодний маршрут, а это значит, что ни зрителям, ни пилотам не придется скучать
© REUTERS / Hamad I Mohammed
Ралли-марафон "Дакар" второй год проходит в песках Саудовской Аравии
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/0c/250594789.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210112/250595396/po-peskam-kak-po-asfaltu-ralli-dakar-v-saudovskoy-aravii-foto.html

Знаменитый ралли-марафон "Дакар" второй год проходит в новой локации – в песках Саудовской Аравии. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки зрелищного автошоу

В Саудовской Аравии 2 января стартовал 43-й по счету ралли-марафон "Дакар". Пилотам на автомобилях, мотоциклах, квадроциклах, мотовездеходах и грузовых машинах в течение почти двух недель предстоит преодолеть маршрут в тяжелых условиях аравийской пустыни. Дюны и барханы, каменистые участки на побережье Красного моря и расщелины – все это делает гонку зрелищной и захватывающей.

 

Теги:
автошоу, Саудовская Аравия, Саудовская Араваия


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