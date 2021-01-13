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Мировые достопримечательности в Тбилиси: необычные украшения - фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (203)
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  • Эйфелева башня в центре Тбилиси - если нельзя поехать во Францию, то сама Франция приходит к нам
  • Там же неподалеку - старинная мельница из Нидерландов
  • Рядом с Эйфелевой расположилась и другая старушка - Пизанская башня из Италии
  • Не все догадаются, что это. А это всемирно известная церковь Святого Петра в Риге XIII века
  • Кусочек Англии в столице Грузии. Лондонский Биг-Бен
  • А там рукой подать и до Писающего мальчика из Брюсселя. Маннекен-Пис совсем не стесняется прохожих
  • Один из главных символов современного мира - американская Статуя Свободы
  • Бывший собор Святой Софии IV-VI веков, а теперь стамбульская мечеть Ай-София в Турции
  • Проспект Руставели предлагает не только культурное, но и историческое путешествие. Античная ионическая колонна из Греции
  • Недалеко от колонны - римский Колизей
  • Не отстает от европейских памятников и культура народов Америки. Пирамида инков на проспекте Руставели
  • А это изображение буддийского храма VI века Боднатх (Боудданатх, Боддинат, Боуд), который расположен на северо-востоке Катманду в Непале в Южной Азии
  • Культура народов Африки представлена изображением оригинальной маски
  • Неподалеку едет старый трамвай
  • А тут фантазия дала сбой. Это знаменитый мост из Сан-Франциско?
© Sputnik / STRINGER
Эйфелева башня в центре Тбилиси - если нельзя поехать во Францию, то сама Франция приходит к нам
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/0d/250604178.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210113/250604818/Mirovye-dostoprimechatelnosti-v-Tbilisi-neobychnye-ukrasheniya---foto.html

Проспект Руставели в столице Грузии украсили в новогодние дни светящимися фигурами, изображающими различные мировые достопримечательности. Как это все выглядит - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

Если вечером пройтись по проспекту Руставели, то можно оказаться словно на выставке мировых достопримечательностей. Вдоль центрального проспекта города выстроились в ряд всемирно известные архитектурные сооружения. Да и другие объекты мирового культурного наследия. Все это наиболее эффектно выглядит в ночное время, когда зажигается новогодняя иллюминация и праздничное освещение. 

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (203)
Теги:
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