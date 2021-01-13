Мировые достопримечательности в Тбилиси: необычные украшения - фото

Проспект Руставели в столице Грузии украсили в новогодние дни светящимися фигурами, изображающими различные мировые достопримечательности. Как это все выглядит - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

Если вечером пройтись по проспекту Руставели, то можно оказаться словно на выставке мировых достопримечательностей. Вдоль центрального проспекта города выстроились в ряд всемирно известные архитектурные сооружения. Да и другие объекты мирового культурного наследия. Все это наиболее эффектно выглядит в ночное время, когда зажигается новогодняя иллюминация и праздничное освещение.