Мировые достопримечательности в Тбилиси: необычные украшения - фото

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Проспект Руставели в столице Грузии украсили в новогодние дни светящимися фигурами, изображающими различные мировые достопримечательности. Как это все выглядит - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия
Если вечером пройтись по проспекту Руставели, то можно оказаться словно на выставке мировых достопримечательностей. Вдоль центрального проспекта города выстроились в ряд всемирно известные архитектурные сооружения. Да и другие объекты мирового культурного наследия. Все это наиболее эффектно выглядит в ночное время, когда зажигается новогодняя иллюминация и праздничное освещение.