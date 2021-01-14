Инаугурации президентов США: от Рейгана до Трампа - самые яркие фото

Инаугурация президента США - торжественная церемония присяги и вступления в должность президента и вице-президента, проходящая перед Капитолием в Вашингтоне. Смотрите в фотоленте Sputnik подборку эпизодов с инаугурационных мероприятий в США за последние 40 лет

После присяги и программной речи президента устраивается торжественный парад и бал. До 1933 года включительно инаугурация проходила 4 марта, а после внесения Двадцатой поправки к Конституции дату перенесли на 20 января.

Церемония инаугурации не обходила стороной ни одного главу американского государства, но каждая из них была особенной, а за более чем 200 лет существования традиции в церемонии изменилось почти все, кроме слов клятвы.

У одних президентов речи были короткими, у других – длинными, но мало что из всего запомнилось так, как сказанные на инаугурации слова Джона Кеннеди: "Не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас, спрашивайте, что вы можете сделать для своей страны".