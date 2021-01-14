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Инаугурации президентов США: от Рейгана до Трампа - самые яркие фото

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  • Президент США Рональд Рейган с женой Нэнси в Capital Center в Ландовере, 1985 год
  • Президент США Рональд Рейган со своей женой Нэнси во время празднования переизбрания Рейгана на второй срок в Вашингтоне
  • Президент США Джордж Буш и его жена Барбара в Вашингтоне
  • Президент Джордж Буш и первая леди Барбара Буш приветствуют толпу в Вашингтоне
  • Избранный президент Билл Клинтон и певец Чак Берри во время гала-вечера в Capital Center в Ландовере
  • Президент Билл Клинтон и первая леди Хиллари Клинтон во время инаугурационного парада в Вашингтоне
  • Президент США Джордж Буш с женой Лорой на инаугурационном балу Marriott Wardman в Вашингтоне
  • Избранный президент Джордж Буш танцует с певцом Рики Мартином во время церемонии инаугурации в Вашингтоне, 2001 год
  • Президент США Барак Обама во время беседы с певицей Бейонсе во время церемонии инаугурации в Вашингтоне
  • Первая леди Мишель Обама во время привествия вице-президента Джо Байдена на параде в честь инаугурации в Вашингтоне
  • Президент США Дональд Трамп на церемонии инаугурации в Вашингтоне
  • Президент США Дональд Трамп, первая леди США Мелания и вице-президент Майк Пенс с женой на церемонии инаугурации в Вашингтоне
© AP Photo / Scott Stewart
Президент США Рональд Рейган с женой Нэнси в Capital Center в Ландовере, 1985 год

Инаугурация президента США - торжественная церемония присяги и вступления в должность президента и вице-президента, проходящая перед Капитолием в Вашингтоне. Смотрите в фотоленте Sputnik подборку эпизодов с инаугурационных мероприятий в США за последние 40 лет

После присяги и программной речи президента устраивается торжественный парад и бал. До 1933 года включительно инаугурация проходила 4 марта, а после внесения Двадцатой поправки к Конституции дату перенесли на 20 января. 

Церемония инаугурации не обходила стороной ни одного главу американского государства, но каждая из них была особенной, а за более чем 200 лет существования традиции в церемонии изменилось почти все, кроме слов клятвы.

У одних президентов речи были короткими, у других – длинными, но мало что из всего запомнилось так, как сказанные на инаугурации слова Джона Кеннеди: "Не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас, спрашивайте, что вы можете сделать для своей страны".

Теги:
новости в фотографиях, фото, Политика


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