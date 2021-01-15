Последствия сильного землетрясения в Индонезии - фото

Накануне в стране произошли два мощных землетрясения магнитудой 5,7 и 6,2. Эпицентр второго находился недалеко от города Мамуджу на острове Сулавеси. По последним данным, там погибли 26 человек, несколько сотен ранены.
Мощное землетрясение произошло на территории индонезийской части острова Новая Гвинея. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разрушительных последствий стихии
Накануне в стране произошли два мощных землетрясения магнитудой 5,7 и 6,2. Эпицентр второго находился недалеко от города Мамуджу на острове Сулавеси. По последним данным, там погибли 26 человек, несколько сотен ранены.
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