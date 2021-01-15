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Последствия сильного землетрясения в Индонезии - фото

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  • Землетрясение магнитудой 6,2 было зафиксировано в четверг на индонезийском острове Сулавеси
  • В результате стихии погибли 26 человек
  • Сотни человек получили ранения различной степени тяжести
  • Около двух тысяч человек в провинции Западный Сулавеси были вынуждены покинуть свои дома
  • Разрушены 60 зданий
  • Включая больницу в городе Мамуджу, под завалами которой остаются более 10 человек
  • По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 139 км к северо-западу от города Паре-Паре
  • Очаг залегал на глубине восьми километров
  • Глава индонезийского агентства метеорологии и геофизики Двикорита Карнавати сообщил, что зафиксированы не менее 26 афтершоков
  • Подземные толчки вызвали несколько оползней
© AP Photo / Rudy Akdyaksyah
Землетрясение магнитудой 6,2 было зафиксировано в четверг на индонезийском острове Сулавеси
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/0f/250618292.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210115/250618899/posledstvia-zemletryasenia-v-indonezii-foto.html

Мощное землетрясение произошло на территории индонезийской части острова Новая Гвинея. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки разрушительных последствий стихии

Накануне в стране произошли два мощных землетрясения магнитудой 5,7 и 6,2. Эпицентр второго находился недалеко от города Мамуджу на острове Сулавеси. По последним данным, там погибли 26 человек, несколько сотен ранены.

Теги:
новости в фотографиях, фото, происшествия, ЧП, Землетрясение, Индонезия


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