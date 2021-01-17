Десять лучших маленьких городов мира по версии Small Cities Index

Помимо крупных городов, куда съезжаются туристы со всего мира, существуют маленькие, но очень важные и красивые места. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки самых лучших маленьких городов мира

Например, Люцерн – небольшой швейцарский город на берегу одноименного озера, окруженный покрытыми снегом горами. Он известен своими хорошо сохранившимися памятниками средневековой архитектуры. Красочный Альтштадт (Старый город) на севере граничит с крепостной стеной Музегг длиной 870 метров, воздвигнутой в XIV веке.

Какие еще города попали в список самых лучших - смотрите в фотоленте.