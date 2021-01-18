Четыре года Дональда Трампа: главные события – фото

Это президентство точно войдет в историю - достаточно одного того, что только Трампу Конгресс США выносил импичмент дважды. В последний раз это случилось 13 января - Трамп обвиняется в подстрекательстве к мятежу, поскольку именно после его речи на митинге 6 января с призывом "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов разъяренная толпа штурмом взяла Капитолий, прервала сессию Конгресса и устроила беспорядки. Погибли пять человек.

Четырехлетнее правление Трампа было богато на события и многие из них были связаны с действиями президента. Здесь и выход из ядерной сделки с Ираном, убийство генерала Сулеймани, признание президентства Хуана Гуайдо в Венесуэле, встречи с лидерами России и КНДР, ужесточение миграционной политики, реакция на пандемию коронавируса и массовые протесты движения Black Lives Matter.