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Четыре года Дональда Трампа: главные события – фото

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  • Президент США Дональд Трамп подписывает документ о восстановлении санкций против Ирана после объявления о выходе США из ядерной сделки с Ираном в Дипломатической приемной Белого дома в Вашингтоне, 8 мая 2018 года
  • Люди с плакатами с изображением генерала Сулеймани во время демонстрации в Тегеране
  • Президент США Дональд Трамп на митинге во время кампании в международном аэропорту Орландо Сэнфорд в Сэнфорде
  • Демонстрация за импичмент Дональда Трампа на Таймс-сквер в Нью-Йорке
  • Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
  • Дональд Трамп и премьер-министр Китая Ли Кэцян
  • Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, во время встречи со своими сторонниками в Каракасе
  • Президент США Дональд Трамп во время подписания соглашения об установлении отношений с ОАЭ, Бахрейном и Израилем
  • Дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп и министр финансов США Стив Мнучин открывают мемориальную доску во время церемонии открытия нового посольства США в Иерусалиме
  • Встреча Трампа и Ким Чен Ына в КНДР
  • Женщина-мигрантка с флагом на границе США и Мексики
  • Автомобиль с президентом США Дональдом Трампом проезжает мимо его сторонников в штате Мэриленд
  • Сотрудник FedEx забирает ящик из китайского консульства в Хьюстоне
  • Демонстрация против иммиграционного запрета, введенного президентом США Дональдом Трампом
  • Президент США Дональд Трамп во время посещения пограничной стены между США и Мексикой в ​​Аламо
  • Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси демонстрирует статью об импичменте президенту США Дональду Трампу
  • Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
  • Сотрудники полиции производят задержания во время протеста в Нью-Йорке. Протесты проходят в городах США в связи со смертью при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе
© AFP / Saul Loeb
Президент США Дональд Трамп подписывает документ о восстановлении санкций против Ирана после объявления о выходе США из ядерной сделки с Ираном в Дипломатической приемной Белого дома в Вашингтоне, 8 мая 2018 года

Подходит к концу президентский срок Дональда Трампа - он завершится уже 20 января. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки эпизодов правления единственного американского лидера, которому дважды был вынесен импичмент

Это президентство точно войдет в историю - достаточно одного того, что только Трампу Конгресс США выносил импичмент дважды. В последний раз это случилось 13 января - Трамп обвиняется в подстрекательстве к мятежу, поскольку именно после его речи на митинге 6 января с призывом "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов разъяренная толпа штурмом взяла Капитолий, прервала сессию Конгресса и устроила беспорядки. Погибли пять человек.

Четырехлетнее правление Трампа было богато на события и многие из них были связаны с действиями президента. Здесь и выход из ядерной сделки с Ираном, убийство генерала Сулеймани, признание президентства Хуана Гуайдо в Венесуэле, встречи с лидерами России и КНДР, ужесточение миграционной политики, реакция на пандемию коронавируса и массовые протесты движения Black Lives Matter.

 

Теги:
новости в фотографиях, фото, Политика, Президент США Дональд Трамп, Дональд Трамп, США


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