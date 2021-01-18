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"Точечный локдаун": кто в Грузии работает в пандемию - фото

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Новости Грузии в фотографиях (204)
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© Sputnik / Goga Vardzieli
Ни одна из отраслей не в состоянии обходиться без топлива. Как и личный автотранспорт, ставший в отсутствие автобусов и метро незаменимым. Заправился – и расстояние не помеха!
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/12/250639552.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210118/250640087/Tochechnyy-lokdaun-kto-v-Gruzii-rabotaet-v-pandemiyu-foto.html

К строгим регуляциям, введенным правительством Грузии из-за обострения пандемии COVID-19, население отнеслось неоднозначно. Что и понятно – как и в других странах, в Грузии эта вынужденная мера ощутимо ударила морально и материально по многим семьям и категориям граждан

Впрочем, ограничения затронули далеко не всех. А если вникнуть, то даже в наиболее пострадавшей от пандемии туристической отрасли (где потери составили до 96%) ущерб стал последствием не столько локальных запретов, сколько глобального характера эпидемии.

Пандемия и регуляции - каким транспортом пользуются тбилисцы
© Sputnik / Goga Vardzieli
Пандемия и ограничения: каким транспортом пользуются тбилисцы - фото
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Тем не менее, была временно приостановлена работа объектов общественного питания, предприятий торговли непродовольственного профиля, культурно-просветительских и спортивных учреждений.

Однако существуют профессии, остановка которых может стать причиной коллапса – они напрямую связаны с системой жизнеобеспечения людей и общества.

В условиях пандемии каждому из нас первым долгом приходят на ум такие профессии, как врачи, полицейские, пожарные. Но полный перечень неизмеримо шире, тем более, что не все из таких профессий на виду.

Тбилисцы и Старый Новый год - продавец воздушных шаров
© Sputnik / Goga Vardzieli
Радость и улыбки с оттенком печали: тбилисцы и Старый Новый год - фото
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Социальный диапазон их тоже огромен. От дворников, без которых любой мегаполис через пару суток погрязнет в мусоре, до банкиров, связистов, журналистов. Не говоря уже о фермерах и тех, кто непосредственно обеспечивает нас едой.

Однако и в остальных сферах многие оперативно приноровились к новым требованиям, проявили изобретательность и креатив.

К примеру, рестораны наладили обслуживание на вынос, крупные магазины стали успешно торговать через интернет.

Инновационные технологии в системе образования и сфере управления позволили полноценно перейти на дистанционный режим работы и избежать катастрофических потерь.

Пройдясь по Тбилиси, нетрудно самому увидеть многих из тех, кто эффективно выполняет свои профессиональные обязанности, не поддаваясь коварному коронавирусу.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (204)

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Теги:
Тбилиси, новости в фотографиях, фотография, фото, Грузия


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