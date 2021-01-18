"Точечный локдаун": кто в Грузии работает в пандемию - фото

К строгим регуляциям, введенным правительством Грузии из-за обострения пандемии COVID-19, население отнеслось неоднозначно. Что и понятно – как и в других странах, в Грузии эта вынужденная мера ощутимо ударила морально и материально по многим семьям и категориям граждан

Впрочем, ограничения затронули далеко не всех. А если вникнуть, то даже в наиболее пострадавшей от пандемии туристической отрасли (где потери составили до 96%) ущерб стал последствием не столько локальных запретов, сколько глобального характера эпидемии.

Тем не менее, была временно приостановлена работа объектов общественного питания, предприятий торговли непродовольственного профиля, культурно-просветительских и спортивных учреждений.

Однако существуют профессии, остановка которых может стать причиной коллапса – они напрямую связаны с системой жизнеобеспечения людей и общества.

В условиях пандемии каждому из нас первым долгом приходят на ум такие профессии, как врачи, полицейские, пожарные. Но полный перечень неизмеримо шире, тем более, что не все из таких профессий на виду.

Социальный диапазон их тоже огромен. От дворников, без которых любой мегаполис через пару суток погрязнет в мусоре, до банкиров, связистов, журналистов. Не говоря уже о фермерах и тех, кто непосредственно обеспечивает нас едой.

Однако и в остальных сферах многие оперативно приноровились к новым требованиям, проявили изобретательность и креатив.

К примеру, рестораны наладили обслуживание на вынос, крупные магазины стали успешно торговать через интернет.

Инновационные технологии в системе образования и сфере управления позволили полноценно перейти на дистанционный режим работы и избежать катастрофических потерь.

Пройдясь по Тбилиси, нетрудно самому увидеть многих из тех, кто эффективно выполняет свои профессиональные обязанности, не поддаваясь коварному коронавирусу.