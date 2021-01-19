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Крещение: прогулка по Тбилиси морозным январским утром – фото

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  • Отдающий голубизной иней на крыше автомобиля застать не так-то просто. Еще чуть-чуть и яркое зимнее солнце бесследно растопит робкие наброски ледяной кистью по морозному полотну
  • Цветовую гамму в морозный солнечный день глаз воспринимает на юге особенно контрастно, прозрачно. Пронзительная хрустальная хрупкость – даже боязно прикоснуться
  • Утренняя прогулка на бодрящем воздухе щедро дарит заряд радости и энергии на весь оставшийся день
  • Январскую рыбалку в окрестностях города, конечно, не сравнить с подледным ловом. Но рыба есть – требуется терпение. А рыхлый снег на берегу, тонкая кромка льда за полосой чистой воды, воплощают в себе многообразие местной природы
  • Хоть на дворе и январь, кругом немало зелени. Особенно на Черепашке. Тут же можно поиграть в снегу. Пока не растаял…
  • Вода в бювете замерзла. Но к середине дня лед оттает, и можно будет утолить жажду
  • К тому же, к услугам тех, кто хочет пить или слегка замерз, широкий выбор напитков. Можно согреться, отведать фруктов на любой вкус, а если проголодался – перекусить. В условиях пандемии напитки и еда предлагаются навынос
  • При этом, надо признать, что неторопливый глоток горячего ароматного кофе на морозе способен подарить самое неповторимое ощущение. Его нельзя сравнить ни с чем!
  • Для любого малыша увлекательное занятие – бросать плоские камушки. Зимой они не тонут, стремительно скользя по хрупкому льду. Конечно, любящие родители и родственники при этом всегда начеку
  • Пенсионерам в такую погоду интересней сражаться в шахматы. Тем более, всегда найдутся болельщики и истинные ценители этой мудрой игры
  • А вот такое сочетание ржавых осенних листьев и зеленой травы, ночью прихваченных морозом и переливающихся в солнечных лучах, отыскать не так-то просто
  • На такое обледенелое бревно тоже лучше не садиться. Достаточно полюбоваться им со стороны
  • Часто начинает казаться, что на морозе человека обступает загадочная аура, и он становится уверенней в себе и чище
  • Но оптимизм присущ, конечно, не всем. Жизнь есть жизнь, и кое-кто готов прогнуться под тяжестью неведомого. Как чеховские персонажи. Хотя не исключено, что наш герой сегодня просто не в духе
  • Все равно трудно развеять грусть при виде пустующей скамейки в парке. Впрочем, каждый знает, что можно не сомневаться – за зимой непременно последует весна, а там, глядишь, и лето настанет!
© Sputnik / Goga Vardzieli
Отдающий голубизной иней на крыше автомобиля застать не так-то просто. Еще чуть-чуть и яркое зимнее солнце бесследно растопит робкие наброски ледяной кистью по морозному полотну
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/13/250644603.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210119/250645109/Kreschenie-progulka-po-Tbilisi-moroznym-yanvarskim-utrom---foto.html

Крещенские морозы в сознании многих прочно связаны с православным праздником Крещения, который отмечается 19 января и завершает череду рождественских торжеств. Как выглядит Тбилиси утром в этот день - смотрите в фотоленте Sputnik

Для Тбилиси "мороз" - понятие очень условное. В грузинской столице в Крещение обычно сравнительно тепло. Как и в святая святых – священном месте на реке Иордан, где согласно апостольским свидетельствам принял крещение Иисус Христос.

Работа во время пандемии - представители СМИ записывают видео для сюжета
© Sputnik / Goga Vardzieli
"Точечный локдаун": кто в Грузии работает в пандемию - фото
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Принято считать, что освященная вода в этот день позволяет верующим очиститься от грехов. Однако популярная в северных краях традиция купания в проруби, несомненно полезная для укрепления здоровья, в православных церковных нормах и таинствах отсутствует.

Наверное, в силу причин климатических, у истоков христианства вряд ли кто-то представлял, что такое лед, проруби и лютый мороз. Более того, и метеорологами давно доказано, что температуры во вторую декаду января чаще бывает выше нормы. А резкое ее понижение, не говоря уже об аномальных морозах, приходится в лучшем случае на один год из трех.

Пандемия и регуляции - каким транспортом пользуются тбилисцы
© Sputnik / Goga Vardzieli
Пандемия и ограничения: каким транспортом пользуются тбилисцы - фото
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Тбилисцы и небольшую минусовую температуру в январские дни воспринимают как редкость. Однако иногда ночной измороси удается выписать к утру причудливые кружева. Надо лишь внимательно присмотреться.

И хотя, согласно последним опросам, более трети жителей столицы перестали из-за пандемии прогуливаться в парках и скверах, здоровое морозное утро остается для многих замечательным поводом не только вдохнуть глоток прозрачного чистого воздуха, но и полюбоваться живописными узорами и картинками своеобразной тбилисской зимы.

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