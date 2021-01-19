Крещение: прогулка по Тбилиси морозным январским утром – фото

Крещенские морозы в сознании многих прочно связаны с православным праздником Крещения, который отмечается 19 января и завершает череду рождественских торжеств. Как выглядит Тбилиси утром в этот день - смотрите в фотоленте Sputnik

Для Тбилиси "мороз" - понятие очень условное. В грузинской столице в Крещение обычно сравнительно тепло. Как и в святая святых – священном месте на реке Иордан, где согласно апостольским свидетельствам принял крещение Иисус Христос.

Принято считать, что освященная вода в этот день позволяет верующим очиститься от грехов. Однако популярная в северных краях традиция купания в проруби, несомненно полезная для укрепления здоровья, в православных церковных нормах и таинствах отсутствует.

Наверное, в силу причин климатических, у истоков христианства вряд ли кто-то представлял, что такое лед, проруби и лютый мороз. Более того, и метеорологами давно доказано, что температуры во вторую декаду января чаще бывает выше нормы. А резкое ее понижение, не говоря уже об аномальных морозах, приходится в лучшем случае на один год из трех.

Тбилисцы и небольшую минусовую температуру в январские дни воспринимают как редкость. Однако иногда ночной измороси удается выписать к утру причудливые кружева. Надо лишь внимательно присмотреться.

И хотя, согласно последним опросам, более трети жителей столицы перестали из-за пандемии прогуливаться в парках и скверах, здоровое морозное утро остается для многих замечательным поводом не только вдохнуть глоток прозрачного чистого воздуха, но и полюбоваться живописными узорами и картинками своеобразной тбилисской зимы.