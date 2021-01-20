Настоящая зима: как выглядит Бакуриани после снегопада – фото

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В Грузию пришла настоящая зима с морозами и снегом. Как выглядит в эти дни высокогорный курорт Бакуриани – смотрите в фотоленте Sputnik Грузия
Грузия не относится к числу стран с холодным климатом. Но тем не менее и здесь можно ощутить себя посреди настоящей зимы. Особенно тем, кто находится в горах или высокогорье. В последние дни по всей Грузии морозы, идет снег или дождь. В горах выпал довольно большой снег и теперь все вокруг побелело. Для многих жителей страны это настоящий праздник – ведь зима длится не так долго, а настоящий снег лежит не везде.