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Настоящая зима: как выглядит Бакуриани после снегопада – фото

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  • Горный курорт Бакуриани теперь стал по-настоящему зимним. Днем сейчас тут -18 и снег
  • Выгляни из окна и увидишь вокруг настоящие сугробы
  • Машины, которые остались припаркованными на улице, все в снегу
  • На крышах - огромные сосульки
  • Да и выйдя за порог, думаешь - надо же и дорожки теперь расчищать! Не проще ли остаться дома и выпить чаю?
  • С утра автомобильные дороги абсолютно пусты. Ну разве что собачки не боятся мороза и непогоды, гуляя как обычно
  • Зима тем временем рисует неповторимые узоры изо льда
  • Хотя для работников коммунальных служб любая непогода - это испытание, ведь в сильный снегопад нередки аварии
  • Природа зимой выглядит необычно. Хотя может это только для нас, жителей теплой страны?
  • А снега за ночь выпало немало!
  • Деревья вокруг укутались в снег, словно в шубы
  • Теперь вокруг стало так красиво!
  • Да, вот это настоящая зима!
  • А уже днем редкие машины начинают появляться на дорогах. Водители не затрудняют себя тем, чтобы полностью очистить автомобили от снега - видимо ожидая, что вечером выпадет новый. Так зачем мучиться?
© Sputnik / STRINGER
Горный курорт Бакуриани теперь стал по-настоящему зимним. Днем сейчас тут -18 и снег
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/13/250650133.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210120/250655092/Nastoyaschaya-zima-kak-vyglyadit-Bakuriani-posle-snegopada---foto.html

В Грузию пришла настоящая зима с морозами и снегом. Как выглядит в эти дни высокогорный курорт Бакуриани – смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

Грузия не относится к числу стран с холодным климатом. Но тем не менее и здесь можно ощутить себя посреди настоящей зимы. Особенно тем, кто находится в горах или высокогорье. В последние дни по всей Грузии морозы, идет снег или дождь. В горах выпал довольно большой снег и теперь все вокруг побелело. Для многих жителей страны это настоящий праздник – ведь зима длится не так долго, а настоящий снег лежит не везде. 

Теги:
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