Настоящая зима: как выглядит Бакуриани после снегопада – фото

Грузия не относится к числу стран с холодным климатом. Но тем не менее и здесь можно ощутить себя посреди настоящей зимы. Особенно тем, кто находится в горах или высокогорье. В последние дни по всей Грузии морозы, идет снег или дождь. В горах выпал довольно большой снег и теперь все вокруг побелело. Для многих жителей страны это настоящий праздник – ведь зима длится не так долго, а настоящий снег лежит не везде.