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Взрыв в Мадриде: жертвы и разрушения - фото из эпицентра

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  • В среду в центре испанской столицы приблизительно в 15:00 по местному времени прогремел мощный взрыв
  • Разрушены четыре этажа одного из зданий
  • В результате взрыва погибли три человека
  • Еще один человек пропал без вести
  • СМИ также сообщают о восьми раненых: один получил травмы средней тяжести, еще одного в тяжелом состоянии доставили в больницу
  • Как заявил представитель испанского правительства в городе Хосе Мануэль Франко в интервью, причиной ЧП стал взрыв газа
  • По словам Франко, в доме велись ремонтные работы газового котла
  • Одна из погибших - шедшая по улице женщина, еще двое находились в здании
  • Спасатели не исключают, что после разбора завалов число жертв может возрасти
  • Рядом с эпицентром взрыва находится дом престарелых
  • Постояльцы пансионата для пожилых не пострадали, спасатели в экстренном порядке эвакуируют жильцов
  • На месте работают экстренные службы, пожарные, медики и полиция
© AP Photo / Europa Press
В среду в центре испанской столицы приблизительно в 15:00 по местному времени прогремел мощный взрыв
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210120/250663971/vzryv-v-madride-zhertvy-razrushenia-foto-iz-epitsentra.html

В центре Мадрида произошел мощный взрыв, в результате которого были разрушены несколько верхних этажей здания. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места происшествия

Сильный взрыв произошел в районе Пуэрта-де-Толедо в Мадриде. Разрушены четыре этажа одного из зданий, в котором живут священники расположенной неподалеку церкви Iglesia de la Virgen de la Paloma.

В результате взрыва погибли три человека, еще один пропал без вести, об этом сообщил представитель испанского правительства в городе Хосе Мануэль Франко.

Рядом с эпицентром взрыва находится дом престарелых. Его постояльцы не пострадали, идет эвакуация.

Теги:
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