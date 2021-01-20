Взрыв в Мадриде: жертвы и разрушения - фото из эпицентра

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В центре Мадрида произошел мощный взрыв, в результате которого были разрушены несколько верхних этажей здания. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места происшествия
Сильный взрыв произошел в районе Пуэрта-де-Толедо в Мадриде. Разрушены четыре этажа одного из зданий, в котором живут священники расположенной неподалеку церкви Iglesia de la Virgen de la Paloma.
В результате взрыва погибли три человека, еще один пропал без вести, об этом сообщил представитель испанского правительства в городе Хосе Мануэль Франко.
Рядом с эпицентром взрыва находится дом престарелых. Его постояльцы не пострадали, идет эвакуация.