01:56 22 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0064
  • 100 RUB4.4826
  • USD3.3010
Поиск
Фото

Редкое зрелище: пальмы среди снега в Батуми - фото

Получить короткую ссылку
Темы:
Новости Грузии в фотографиях (205)
202 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Да, снег в Батуми бывает не часто - особенно этой теплой зимой
  • Улицы города засыпало снегом
  • Батумские пальмы в снегу - а ведь до моря отсюда считанные метры, если бы не здания и деревья впереди, его можно было бы увидеть вдалеке
  • Многие машины стоят припаркованными на улицах - их водители считают, что в такую погоду лучше лишний раз не выезжать
  • И так пустынные дороги к вечеру пустеют совсем
  • Вот так выглядит новый батумский стадион - завершение его строительства пришлось на пандемию. Но это спортивное сооружение еще получит свою долю славы
  • А снег тем временем продолжает идти
  • Знаменитое батумское кафе Фантазия - среди белых сугробов
  • Как ни странно, вечером в парке у бульвара есть люди
  • Надо запомнить такое зрелище - снег долго держаться не будет и скоро растает
  • На некоторых дорожках снег не убран - видимо, расчет на теплый климат, который сам вскоре расправится со снегом
  • Ну а пока на городских улицах лежит этой зимой снег - мы можем полюбоваться таким городом. Ведь Батуми прекрасен в любую погоду
© Sputnik / Seyran Baroyan
Да, снег в Батуми бывает не часто - особенно этой теплой зимой
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/15/250673410.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210121/250674285/Redkoe-zrelische-palmy-sredi-snega-v-Batumi----foto.html

Для всех привычен яркий солнечный Батуми, который купается в лучах летнего солнца. Однако и зимой этот курортный город может быть прекрасен. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия кадры из заснеженного Батуми

Улицы Батуми, как и во многих других городах Грузии, засыпало снегом. В город пришла настоящая зима. На дорогах слякоть, на пешеходных дорожках мокро и скользко. И, тем не менее, город зимой прекрасен. Особенно вечером, в свете уличных фонарей. Как же переносят такую зиму батумские пальмы? Они ведь тоже оказались среди снега.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (205)
Теги:
новости в фотографиях, фотография, фото, Снегопад, Снегопад, Снег, Батуми, Батуми


Еще фотоленты

  • Пожарные на месте происшествия в центре Мадрида, где в одном из домов произошел взрыв
    Последнее обновление: 22:10 20.01.2021
    22:10 20.01.2021

    Взрыв в Мадриде: жертвы и разрушения - фото из эпицентра

    В центре Мадрида произошел мощный взрыв, в результате которого были разрушены несколько верхних этажей здания. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места происшествия

    430
    12
  • Снежная зима в Бакуриани
    Последнее обновление: 10:49 20.01.2021
    10:49 20.01.2021

    Настоящая зима: как выглядит Бакуриани после снегопада – фото

    В Грузию пришла настоящая зима с морозами и снегом. Как выглядит в эти дни высокогорный курорт Бакуриани – смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

    868
    14
  • Прогулка январским утром: городские парки зимой в мороз
    Последнее обновление: 11:15 19.01.2021
    11:15 19.01.2021

    Крещение: прогулка по Тбилиси морозным январским утром – фото

    Крещенские морозы в сознании многих прочно связаны с православным праздником Крещения, который отмечается 19 января и завершает череду рождественских торжеств. Как выглядит Тбилиси утром в этот день - смотрите в фотоленте Sputnik

    1375
    15
  • Работа во время пандемии - представители СМИ записывают видео для сюжета
    Последнее обновление: 16:33 18.01.2021
    16:33 18.01.2021

    "Точечный локдаун": кто в Грузии работает в пандемию - фото

    К строгим регуляциям, введенным правительством Грузии из-за обострения пандемии COVID-19, население отнеслось неоднозначно. Что и понятно – как и в других странах, в Грузии эта вынужденная мера ощутимо ударила морально и материально по многим семьям и категориям граждан

    950
    14

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Батуми в снегу зимой - заснеженные дорожки в парке у бульвара
Редкое зрелище: пальмы среди снега в Батуми - фото
Прививаться или нет: почему не все в Грузии хотят вакцинироваться от COVID-19
Прививаться или нет: почему не все в Грузии хотят вакцинироваться от COVID-19
Госбюджет Грузии: на что распределят миллиарды
Госбюджет Грузии: на что распределят миллиарды
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться