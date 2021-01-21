Редкое зрелище: пальмы среди снега в Батуми - фото

Для всех привычен яркий солнечный Батуми, который купается в лучах летнего солнца. Однако и зимой этот курортный город может быть прекрасен. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия кадры из заснеженного Батуми

Улицы Батуми, как и во многих других городах Грузии, засыпало снегом. В город пришла настоящая зима. На дорогах слякоть, на пешеходных дорожках мокро и скользко. И, тем не менее, город зимой прекрасен. Особенно вечером, в свете уличных фонарей. Как же переносят такую зиму батумские пальмы? Они ведь тоже оказались среди снега.