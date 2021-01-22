Инаугурация президента США, раздосадованный Трамп и нашествие крокодилов - лучшие фото

Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств
Для всех привычен яркий солнечный Батуми, который купается в лучах летнего солнца. Однако и зимой этот курортный город может быть прекрасен. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия кадры из заснеженного Батуми
В центре Мадрида произошел мощный взрыв, в результате которого были разрушены несколько верхних этажей здания. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с места происшествия
В Грузию пришла настоящая зима с морозами и снегом. Как выглядит в эти дни высокогорный курорт Бакуриани – смотрите в фотоленте Sputnik Грузия
Крещенские морозы в сознании многих прочно связаны с православным праздником Крещения, который отмечается 19 января и завершает череду рождественских торжеств. Как выглядит Тбилиси утром в этот день - смотрите в фотоленте Sputnik
На встрече за закрытыми дверями министры рассмотрели отношения между странами и повестку дня сотрудничества
По решению правительства, с 1 февраля Грузия восстанавливает регулярное авиасообщение и уже ведет переговоры с авиаперевозчиками о возобновлении полетов
"Граждане" назвали цену своего участия в работе парламента Грузии, и эта цена – избирательная реформа
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