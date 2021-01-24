Самое желанное и самое идеальное: лица звезд по золотому сечению - фото

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"Божественная пропорция" заложена в природе и во многих вещах вокруг нас. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки знаменитостей, чья привлекательность научно обоснована с помощью формулы золотого сечения
Древнегреческий философ Пифагор рассчитал, что все прекрасное в мире подходит под формулу золотого сечения и соответствует определенным пропорциям, в том числе женское лицо.
Британский пластический хирург Джулиан де Сильва составил список знаменитых женщин, чьи черты лица максимально близки к эталону красоты.