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Самое желанное и самое идеальное: лица звезд по золотому сечению - фото

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  • Издание The Sun опубликовало список знаменитостей с идеальными лицами. Образцом пропорции золотого сечения стала актрисы Мишель Киган
  • Также в список попала супруга принца Гарри Меган Маркл
  • Безусловно, список не являлся бы полным, если бы в него не попала Ким Кардашьян
  • Британская актриса и телеведущая Аманда Холден является звездой популярных ситкомов
  • Идеальные пропорции имеет и британская певица и актриса Рита Ора косоварского происхождения
  • Кэтрин Миддлтон – супруга герцога Кембриджского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул герцогини Кембриджской – ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин
  • Кроме того, в список женщин с идеальными чертами лица попали актриса Сюзанна Рейд
  • Британская звезда Билли Файерс – английская телеведущая, известная своими появлениями в реалити-шоу ITVBe The Only Way Is Essex
  • Британская актриса, телеведущая и фотомодель Холли Уиллоби известна по ситкомам и самым рейтинговым шоу на британском телевидении
© AP Photo / Joel C Ryan / Invision
Издание "The Sun" опубликовало список знаменитостей с идеальными лицами. Образцом пропорции "золотого сечения" стала актрисы Мишель Киган
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210124/250692203/lsamoe-zhelannoe-i-samoe-idealnoe-litsa-zvezd-po-zolotomusecheniu-foto.html

"Божественная пропорция" заложена в природе и во многих вещах вокруг нас. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки знаменитостей, чья привлекательность научно обоснована с помощью формулы золотого сечения

Древнегреческий философ Пифагор рассчитал, что все прекрасное в мире подходит под формулу золотого сечения и соответствует определенным пропорциям, в том числе женское лицо.

Британский пластический хирург Джулиан де Сильва составил список знаменитых женщин, чьи черты лица максимально близки к эталону красоты.

 

Теги:
красота, новости в фотографиях, фото, Кино, культура


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