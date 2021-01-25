Неспокойное воскресенье: в Тбилиси протестовали против запретов - фото

В течение всего дня в воскресенье, когда людям полагается отдыхать, часть жителей вышла к правительственным зданиям в центре Тбилиси протестовать против действующих в стране ограничений из-за пандемии коронавируса. Как это было - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

Отдых, похоже, стал перманентным - вынужденные новогодние двухнедельные "каникулы", кажется, все длятся и длятся. С начала строгих ограничений, действующих в стране в настоящее время в связи с пандемией коронавируса, работа вещевых рынков, магазинов, ресторанов, кафе, спортивных и многих других объектов остановлена. Не работают школы и детсады, остановлен общественный транспорт, действует комендантский час после девяти вечера. Многие направления бизнеса и люди, занятые в сфере обслуживания, терпят убытки, теряют доход. Те, кто недоволен таким положением вещей, решили выразить в воскресенье протест решениям правительства.