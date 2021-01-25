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Неспокойное воскресенье: в Тбилиси протестовали против запретов - фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (206)
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  • Несколько сотен человек в воскресенье протестовали против ограничений, действующих в Грузии из-за пандемии коронавируса
  • К акции у правительственной администрации присоединились разные участники
  • Тут были и представители гражданского сектора, оппозиции, различных сфер бизнеса, пострадавшие от ограничений
  • Большинство участников акции в то же время были в масках
  • Как и полицейские, обеспечивавшие порядок во время акции протеста
  • Часть участников акции, которые пришли к правительственной администрации, до того протестовали у парламента. Например, любители горнолыжного спорта
  • Любители зимних видов отдыха даже привели на акцию своих детей, в знак протеста против закрытия горнолыжных курортов
  • Участники старались донести свою точку зрения до правительства с помощью громкоговорителей и прессы
  • Журналистов и блогеров на акции было много - тут были представители практически всех СМИ, работающих в Грузии
  • Акция у правительственной администрации проходила несколько часов
  • Однако часть активистов решила продолжить протест вечером, уже после наступления комендантского часа
  • После девяти вечера они прошлись в сопровождении журналистов по центральным улицам Тбилиси с плакатами, требуя отменить комендантский час и освободить активиста Ираклия Пангани, задержанного в Батуми за то, что тот опрокинул урну с мусором на депутата Верховного совета Аджарии
© Sputnik / STRINGER
Несколько сотен человек в воскресенье протестовали против ограничений, действующих в Грузии из-за пандемии коронавируса
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210125/250697433/Nespokoynoe-voskresene-v-Tbilisi-protestovali-protiv-zapretov---foto.html

В течение всего дня в воскресенье, когда людям полагается отдыхать, часть жителей вышла к правительственным зданиям в центре Тбилиси протестовать против действующих в стране ограничений из-за пандемии коронавируса. Как это было - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

Отдых, похоже, стал перманентным - вынужденные новогодние двухнедельные "каникулы", кажется, все длятся и длятся. С начала строгих ограничений, действующих в стране в настоящее время в связи с пандемией коронавируса, работа вещевых рынков, магазинов, ресторанов, кафе, спортивных и многих других объектов остановлена. Не работают школы и детсады, остановлен общественный транспорт, действует комендантский час после девяти вечера. Многие направления бизнеса и люди, занятые в сфере обслуживания, терпят убытки, теряют доход. Те, кто недоволен таким положением вещей, решили выразить в воскресенье протест решениям правительства. 

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (206)
Теги:
новости в фотографиях, фотография, фото, Коронавирус COVID-2019, Акции протеста, разгоны акций протеста, Протест, Грузия


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