От Рузвельта до Байдена: Овальный кабинет Белого дома сквозь года - фото

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Облик современного Овального кабинета оформился еще при президенте США Франклине Рузвельте в 1933 году и с тех пор кардинально не менялся, однако каждый новый хозяин Белого дома привносил в него что-то свое. Смотрите в фотоленте Sputnik, как менялся декор в кабинете
Президент США Джо Байден, вступивший в должность 20 января 2021 года, первым делом убрал из кабинета "красную кнопку", которую его предшественник Дональд Трамп использовал для вызова официанта с диетической колой. Также президент-демократ вернул золотистые шторы и синий ковер, которые появились здесь впервые при Билле Клинтоне.
Как менялся декор Овального кабинета со времен 32-го президента США Франклина Рузвельта и какие важные изменения в смысловое оформление своего нового офиса внес Джо Байден, смотрите в нашей фотоленте.