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От Рузвельта до Байдена: Овальный кабинет Белого дома сквозь года - фото

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  • Президент-демократ Джо Байден вернул в Овальный кабинет золотистые шторы и синий ковер, которые появились здесь впервые при Билле Клинтоне. Как и многие предшественники, он сохранил стол, изготовленный еще в 1880 году из древесины корабля Резолют. Также, на столе появилась кружка и коробка с ручками
  • Новое убранство Овального кабинета для президента США Джо Байдена, 2021 год
  • Облик современного Овального кабинета оформился при президенте США Франклине Рузвельте в 1933 году и с тех пор кардинально не менялся. У 32-го президента был сине-зеленый ковер и темно-зеленые портьеры с балдахином в виде орла и серо-зелеными стенами
  • Овальный кабинет при Джоне Кеннеди оставался таким же, как при двух его предшественниках: Трумэне и Эйзенхауэре. К обновлению кабинета для Кеннеди приступили во время его поездки в Даллас в 1963 году, где президент погиб при покушении
  • 37-й президент Ричард Никсон снова сменил обстановку: в кабинете появился темно-синий ковер и золотистые шторы. Никсон использовал для работы кабинет в исполнительном здании. А в Овальном кабинете, например, играл в гольф с комиком Бобом Хоупом. На фото: госсекретарь США Генри Киссинджер и президент США Ричард Никсон в Овальном кабинете в Белом доме
  • Президент Джеральд Форд использовал кабинет как свое основное рабочее пространство, заменив темно-синий ковер Никсона на бледно-золотой коврик с голубыми цветочками
  • Вид на убранство Овального кабинета президента США Джорджа Буша-старшего, 1990 год
  • Скандальный кабинет Билла Клинтона украшали несколько картин, в том числе Авеню под дождем Чайлда Фредерика Хассама, которую сейчас вернул Байден. Предметы искусства Белому дому во временное пользование предоставляются Национальной художественной галереей США
  • Джордж Буш-младший выбрал для кабинета более приглушенную цветовую палитру, чем его предшественник, используя оттенки серо-коричневого и цвета морской волны. За дизайн ковра отвечала его жена Лора
  • Президент США Барака Обама в Овальном кабинете в Белом доме, 2015 год. Справа - та самая Авеню под дождем. Во время его первого срока кабинет был выдержан в спокойных тонах, позже там появились красные шторы
  • Президент США Джо Байден, вступивший в должность 20 января 2021 года, первым делом убрал из кабинета красную кнопку, которую его предшественник Дональд Трамп использовал для вызова официанта с диетической колой
  • Джо Байден сделал много изменений в Овальном кабинете. Он выставил семейные фотографии на комоде вокруг бюста лидера рабочего движения и активиста по защите гражданских прав Цезаря Чавеса. При этом убрав бюст британского премьер-министра Уинстона Черчилля, а также флаги родов войск США
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент-демократ Джо Байден вернул в Овальный кабинет золотистые шторы и синий ковер, которые появились здесь впервые при Билле Клинтоне. Как и многие предшественники, он сохранил стол, изготовленный еще в 1880 году из древесины корабля "Резолют". Также, на столе появилась кружка и коробка с ручками
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/1a/250708819.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210126/250709491/ot-ruzvelta-do-baidena-ovalny-kabinet-belogo-doma-skvoz-goda-foto.html

Облик современного Овального кабинета оформился еще при президенте США Франклине Рузвельте в 1933 году и с тех пор кардинально не менялся, однако каждый новый хозяин Белого дома привносил в него что-то свое. Смотрите в фотоленте Sputnik, как менялся декор в кабинете

Президент США Джо Байден, вступивший в должность 20 января 2021 года, первым делом убрал из кабинета "красную кнопку", которую его предшественник Дональд Трамп использовал для вызова официанта с диетической колой. Также президент-демократ вернул золотистые шторы и синий ковер, которые появились здесь впервые при Билле Клинтоне.

Как менялся декор Овального кабинета со времен 32-го президента США Франклина Рузвельта и какие важные изменения в смысловое оформление своего нового офиса внес Джо Байден, смотрите в нашей фотоленте.

Теги:
новости в фотографиях, фото, история, Политика, президент США, Белый дом, США


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