Бунт против локдауна: Нидерланды охвачены беспорядками - фото

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В Нидерландах протесты против новых ограничений из-за коронавируса переросли в беспорядки. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки демонстраций
Беспорядки в Нидерландах вспыхнули из-за локдауна. Протестующие выступают против введения комендантского часа (он действует до 9 февраля) - с 21:00 вечера до 4:30 утра. Это впервые после Второй мировой войны. Ни предупреждения врачей, ни штрафы не останавливают протестующих.