Бунт против локдауна: Нидерланды охвачены беспорядками - фото

Облик современного Овального кабинета оформился еще при президенте США Франклине Рузвельте в 1933 году и с тех пор кардинально не менялся, однако каждый новый хозяин Белого дома привносил в него что-то свое. Смотрите в фотоленте Sputnik, как менялся декор в кабинете