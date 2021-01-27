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Бунт против локдауна: Нидерланды охвачены беспорядками - фото

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  • Сотни человек жгут и громят магазины и машины в Амстердаме, Гааге, Роттердаме, Зволле и других городах
  • Причиной беспорядков стало введение властями ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, в частности введенным комендантским часом в стране
  • Протесты сопровождались нападением на полицейских с использованием камней и пиротехники
  • Некоторые протестующие разбивали витрины и грабили магазины, разрушали автобусные остановки
  • Неизвестные также подорвали мост в районе Amsterdam-Noord
  • После безуспешных попыток разогнать протестующих дубинками и водометами, в ход пошел слезоточивый газ
  • Начались жесткие задержания, с привлечением спецназа
  • В ходе вечерних беспорядков в полицию доставили более 150 человек
  • Беспорядки в различных нидерландских городах проходят уже четвертый день
  • Основными участниками беспорядков является агрессивно настроенная молодежь
  • В полиции уверены - локдаун не главная причина происходящего
  • Однако, ни предупреждения врачей, ни штрафы не останавливают протестующих
© AFP / Rob Engelaar/ Various sources
Сотни человек жгут и громят магазины и машины в Амстердаме, Гааге, Роттердаме, Зволле и других городах
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/1b/250721176.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210127/250722040/bunt-protiv-lokdauna-niderlandy-okhvacheny-besporyadkami-foto.html

В Нидерландах протесты против новых ограничений из-за коронавируса переросли в беспорядки. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки демонстраций

Беспорядки в Нидерландах вспыхнули из-за локдауна. Протестующие выступают против введения комендантского часа (он действует до 9 февраля) - с 21:00 вечера до 4:30 утра. Это впервые после Второй мировой войны. Ни предупреждения врачей, ни штрафы не останавливают протестующих.

 

 

Теги:
происшествия, новости в фотографиях, фото, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Акции протеста, Нидерланды, Амстердам


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