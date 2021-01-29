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Когда пар превращается в лед: зима на Ниагарском водопаде - фото

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  • Из-за сильных морозов водопад частично замерз
  • Воды Ниагары превратились в огромные льдины
  • Всему виной сильные морозы в Канаде и северных районах США
  • Такое происходит довольно часто, в прошлом году водопад также сковывало льдом
  • Но аномальный холод не отпугнул посетителей, которые охотно постят в социальных сетях дивные фотографии
  • Туристы устремляются сюда полюбоваться этим восхитительным чудом природы
  • Ниагара - это комплекс водопадов на границе американского штата Нью-Йорк и канадской провинции Онтарио
  • Высота водопадов составляет 53 метра, а совокупный объем воды, проходящий через водопады, составляет в периоды наибольшей активности 5 720 м³/с.
  • Вид на водопад Хорсшу-Фолс, входящий в Ниагарские водопады в Канаде
  • Гигантские потоки воды, падающие вниз с пятидесятиметровой высоты, туристы могут увидеть со смотровых площадок, с вертолета или кораблика, курсирующего по реке Ниагара
© AFP / Geoff Robins
Из-за сильных морозов водопад частично замерз
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210129/250739453/kogda-par-prevrashyaetsa-v-led-zima-na-niagarskom-vodopade-foto.html

Из-за сильных морозов звук ревущей воды Ниагарского водопада, обычно разносящийся на километры вокруг, утих. Смотрите в фотоленте Sputnik удивительные и завораживающие снимки Ниагарского водопада в зимний период

Такое явление происходит достаточно часто, однако туристы все равно устремляются сода полюбоваться этим восхитительным чудом природы.

Ровно неделю назад, на север штата Нью-Йорк и канадскую провинцию Онтарио обрушился шторм, температура опустилась до 20 градусов мороза, и самый мощный водопад в Северной Америке частично замерз.

Такое происходит довольно часто, в прошлом году водопад также сковывало льдом. А вот полностью водопад замерзал в 1848 и 1912 годах.

 

 

 

Теги:
новости в фотографиях, фото, Снег, Ниагарский водопад, США


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