Когда пар превращается в лед: зима на Ниагарском водопаде - фото

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Из-за сильных морозов звук ревущей воды Ниагарского водопада, обычно разносящийся на километры вокруг, утих. Смотрите в фотоленте Sputnik удивительные и завораживающие снимки Ниагарского водопада в зимний период
Такое явление происходит достаточно часто, однако туристы все равно устремляются сода полюбоваться этим восхитительным чудом природы.
Ровно неделю назад, на север штата Нью-Йорк и канадскую провинцию Онтарио обрушился шторм, температура опустилась до 20 градусов мороза, и самый мощный водопад в Северной Америке частично замерз.
Такое происходит довольно часто, в прошлом году водопад также сковывало льдом. А вот полностью водопад замерзал в 1848 и 1912 годах.