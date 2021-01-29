Когда пар превращается в лед: зима на Ниагарском водопаде - фото

Из-за сильных морозов звук ревущей воды Ниагарского водопада, обычно разносящийся на километры вокруг, утих. Смотрите в фотоленте Sputnik удивительные и завораживающие снимки Ниагарского водопада в зимний период

Такое явление происходит достаточно часто, однако туристы все равно устремляются сода полюбоваться этим восхитительным чудом природы.

Ровно неделю назад, на север штата Нью-Йорк и канадскую провинцию Онтарио обрушился шторм, температура опустилась до 20 градусов мороза, и самый мощный водопад в Северной Америке частично замерз.

Такое происходит довольно часто, в прошлом году водопад также сковывало льдом. А вот полностью водопад замерзал в 1848 и 1912 годах.