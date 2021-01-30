Эти модели зацепили внимание зрителей: в Париже прошел креативный показ Fendi - фото

Традиционно в модном мероприятии принимали участие ведущие мировые бренды Givenchy, Paco Rabanne, Hermès, Giambattista Valli, Miu Miu, Louis Vuitton.
Неделя высокой моды прошла в столице Франции с 25 по 28 января.
Завершилась Неделя моды в Париже. Многие бренды перенесли дефиле в мир цифровых технологий. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки экстравагантных нарядов и шокирующий вид Деми Мур и Кейт Мосс
Традиционно в модном мероприятии принимали участие ведущие мировые бренды Givenchy, Paco Rabanne, Hermès, Giambattista Valli, Miu Miu, Louis Vuitton.
Неделя высокой моды прошла в столице Франции с 25 по 28 января.
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