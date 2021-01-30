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Эти модели зацепили внимание зрителей: в Париже прошел креативный показ Fendi - фото

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  • Актриса Деми Мур открыла показ Fendi на Неделе высокой моды в Париже
  • По стеклянному лабиринту прошли многие известные личности
  • На подиум вышли Кейт Мосс и ее дочь Лила Грейс
  • А также непревзойденная Наоми Кэмпбелл
  • Стоит отметить, что Деми Мур шокировала публику своими изменениями во внешности
  • Однако, бесспорно, звезда фильмов Привидение, Солдат Джейн и Стриптиз стала украшением модного шоу
  • Белла Хадид на модном показе Fendi сезона весна-лето 2021 в рамках Недели моды в Париже, Франция
  • Модель на модном показе Fendi сезона весна-лето 2021 в рамках Недели моды в Париже
  • Модель Кара Делевинь на модном показе Fendi сезона весна-лето 2021 года
  • Дебютную женскую коллекцию для Fendi представил Ким Джонс. Как признался сам дизайнер, он искал вдохновение в романе Вирджини Вулф Орландо
  • Это был первый опыт создания чисто женской коллекции для дизайнера
  • И, безусловно, удивить публику модельеру удалось!
© AFP / Stephane De Sakutin
Актриса Деми Мур открыла показ Fendi на Неделе высокой моды в Париже
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210130/250746060/eti-modeli-zatsepili-vnimanie-zriteley-v-parizhe-proshel-kreativny-pokaz-fendi-foto.html

Завершилась Неделя моды в Париже. Многие бренды перенесли дефиле в мир цифровых технологий. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки экстравагантных нарядов и шокирующий вид Деми Мур и Кейт Мосс

Традиционно в модном мероприятии принимали участие ведущие мировые бренды Givenchy, Paco Rabanne, Hermès, Giambattista Valli, Miu Miu, Louis Vuitton.

Неделя высокой моды прошла в столице Франции с 25 по 28 января.

Теги:
новости в фотографиях, фото, культура, искусство, Модель, Париж, Мода


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Актриса Деми Мур на модном показе Fendi сезона весна-лето 2021 в рамках Недели моды в Париже, Франция
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