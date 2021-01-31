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Протесты против ковид-ограничений в Тбилиси - фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (207)
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  • В Тбилиси снова протестуют против ковид-ограничений
  • Самая крупная акция за последнюю неделю состоялась у здания администрации правительства Грузии
  • Участие в ней приняли несколько сотен человек
  • Откройте страну!, Дайте бизнесу работать, - такими были главные требования протестующих. На фото девушка держит плакат с надписью - Вы сели нам на голову!
  • Митингующих также поддержали некоторые сотрудники службы доставки, хотя во время ограничений именно доставка продуктов и покупок прямо к дому клиента стала одним из самых популярных сервисов в Тбилиси и других городах Грузии
  • Некоторые протестующие разместили на плакатах не самые приличные выражения
  • В то же время большинство участников были в масках, соблюдая действующий в стране масочный режим на улице
  • На акцию вывели даже детей, дав им в руки плакаты с требованием возобновить работу детских садов
  • Среди протестующих было много представителей туристической сферы, а также ресторанного бизнеса
  • Кто-то пришел на акцию с домашними любимцами
  • Несколько дней назад тут же у здания правительственной администрации прошел автопробег против ковид-ограничений. Но на этот раз - в субботу - тут были протестующие сотрудники службы доставки
  • Протестующие пообещали продолжить акции. А часть ресторанов заявила, что возобновит работу со 2 февраля, несмотря на действующие ограничения
© Sputnik / Viktor Kaminsky
В Тбилиси снова протестуют против ковид-ограничений
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210131/250754858/Protesty-protiv-kovid-ogranicheniy-v-Tbilisi---foto.html

В Грузии не утихают акции протеста против действующих в стране ограничений в связи с пандемией коронавируса. Практически каждый день где-то проходит какой-то митинг. Самая крупная акция состоялась в субботу у здания администрации правительства Грузии

Протестующие, среди которых - представители туристической сферы, ресторанного бизнеса, фитнес-клубов и спортзалов, а также гражданского сектора и оппозиции, требуют снятия всех действующих в Грузии ограничений с 1 февраля.

С этим требованием не согласны власти и эпидемиологи, которые заявляют, что, к примеру, в Тбилиси эпидемиологическая ситуация не позволяет открыть весь бизнес, а рестораны опасны тем, что их клиенты могут стать источником заражения. Из зафиксированных за последние сутки случаев коронавируса на Тбилиси приходится треть заражений.

Тем не менее, значительная часть ограничений по Грузии снимается по запланированному графику уже с 1 февраля. В Тбилиси ряд строгих ограничений пока продолжает действовать до 1 марта. 

 

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (207)
Теги:
новости в фотографиях, фотография, фото, Протест, Акция протеста, Акции протеста, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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