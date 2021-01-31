Протесты против ковид-ограничений в Тбилиси - фото

В Грузии не утихают акции протеста против действующих в стране ограничений в связи с пандемией коронавируса. Практически каждый день где-то проходит какой-то митинг. Самая крупная акция состоялась в субботу у здания администрации правительства Грузии

Протестующие, среди которых - представители туристической сферы, ресторанного бизнеса, фитнес-клубов и спортзалов, а также гражданского сектора и оппозиции, требуют снятия всех действующих в Грузии ограничений с 1 февраля.

С этим требованием не согласны власти и эпидемиологи, которые заявляют, что, к примеру, в Тбилиси эпидемиологическая ситуация не позволяет открыть весь бизнес, а рестораны опасны тем, что их клиенты могут стать источником заражения. Из зафиксированных за последние сутки случаев коронавируса на Тбилиси приходится треть заражений.

Тем не менее, значительная часть ограничений по Грузии снимается по запланированному графику уже с 1 февраля. В Тбилиси ряд строгих ограничений пока продолжает действовать до 1 марта.