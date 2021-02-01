Снова в школу! В пяти городах Грузии возобновились занятия - фото

В ряде городов в регионах Грузии с 1 февраля был снят запрет на обучение в школах и дети с утра снова отправились на занятия. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как прошел этот день в городе Телави, которого тоже коснулось снятие ограничений

С 1 февраля ученики школ Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави вернулись в школы. Что касается школ Тбилиси, Рустави и Кутаиси, то, предположительно, учебный процесс возобновится 1 марта. В том случае, если эпидситуация в стране будет стабильной, Межведомственный координационный совет рассмотрит возможность возобновления занятий в феврале.

Время начала занятий, а также продолжительность уроков и перемен могут самостоятельно определять школы, заявила замминистра образования Грузии Екатерина Дгебуадзе. Она не исключила, что если появится необходимость, занятия в школах будут проходить и по субботам.

Что касается вопроса тестирования сотрудников школ, то тест на наличие коронавируса обязательно должны будут пройти не менее 20% работников, как учителей, так и сотрудников администрации. Статистику инфицированных будет вести Минздрав Грузии.

Ученикам будут измерять температуру при входе в школу. В том случае, если у кого-либо из них будет зафиксирована повышенная температура, на этот случай разработан дополнительный протокол. Кроме того, после возобновления учебного процесса родители учащихся смогут сами решать, оставлять или нет детей на дистанционном обучении.