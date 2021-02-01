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Снова в школу! В пяти городах Грузии возобновились занятия - фото

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Новости Грузии в фотографиях (208)
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  • В ряде городов Грузии после долгого перерыва 1 февраля возобновилась учеба в школах
  • Родители наконец с утра повели детей на занятия
  • Ученики приветствовали друг друга у входа в школы по новой традиции
  • Коронавирус никуда не делся, поэтому родители и педагоги были в масках. Обязательный масочный режим до сих пор действует по всей Грузии
  • Пожалуй, возобновлению школьных занятий были рады не только родители, но и дети
  • Ведь они смогли увидеть старых друзей и одноклассников
  • Все это время ученики находились на дистанционном обучении, но многие родители были недовольны результатом таких занятий
  • Учеба в школе дает неоспоримые преимущества, когда педагоги непосредственно общаются с детьми
  • Кстати, по решению министерства образования Грузии, продолжительность уроков и перемен теперь смогут определять сами школы
  • Также, при необходимости, занятия в школах могут проводиться и по субботам, чтобы восполнить пропущенное время на школьное обучение
  • Ученикам обязательно будут измерять температуру при входе в школу. В том случае, если у кого-либо из них будет зафиксирована повышенная температура, на этот случай разработан дополнительный протокол
  • Что касается школ Тбилиси, Рустави и Кутаиси, то, предположительно, учебный процесс в них возобновится 1 марта
© Sputnik / STRINGER
В ряде городов Грузии после долгого перерыва 1 февраля возобновилась учеба в школах
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210201/250766192/Snova-v-shkolu-V-pyati-gorodakh-Gruzii-vozobnovilis-zanyatiya---foto.html

В ряде городов в регионах Грузии с 1 февраля был снят запрет на обучение в школах и дети с утра снова отправились на занятия. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как прошел этот день в городе Телави, которого тоже коснулось снятие ограничений

С 1 февраля ученики школ Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави вернулись в школы. Что касается школ Тбилиси, Рустави и Кутаиси, то, предположительно, учебный процесс возобновится 1 марта. В том случае, если эпидситуация в стране будет стабильной, Межведомственный координационный совет рассмотрит возможность возобновления занятий в феврале.

Время начала занятий, а также продолжительность уроков и перемен могут самостоятельно определять школы, заявила замминистра образования Грузии Екатерина Дгебуадзе. Она не исключила, что если появится необходимость, занятия в школах будут проходить и по субботам.

Что касается вопроса тестирования сотрудников школ, то тест на наличие коронавируса обязательно должны будут пройти не менее 20% работников, как учителей, так и сотрудников администрации. Статистику инфицированных будет вести Минздрав Грузии.

Ученикам будут измерять температуру при входе в школу. В том случае, если у кого-либо из них будет зафиксирована повышенная температура, на этот случай разработан дополнительный протокол. Кроме того, после возобновления учебного процесса родители учащихся смогут сами решать, оставлять или нет детей на дистанционном обучении.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (208)
Теги:
образование, Школы, Школы, Школы, Школа, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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