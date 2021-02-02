Военный переворот в Мьянме: Аун Сан Су Чжи и президент страны взяты под стражу

Переворот в Мьянме обусловлен противоречиями между традиционно сильной армией и гражданскими политиками. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки, что происходит в стране

Утром 1 февраля 2021 года военные взяли страну под свой контроль. В стране объявлено чрезвычайное положение сроком на один год. Власть в Мьянме перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлаину.

Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает должности государственного советника, главы МИД республики и является фактическим лидером государства, была задержана вместе с другими руководителями ее партии "Национальная лига за демократию" и правительства. Также был задержан президент Мьянмы Вин Мьин.