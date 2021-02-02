09:43 03 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9805
  • 100 RUB4.3571
  • USD3.3072
Поиск
Фото

Военный переворот в Мьянме: Аун Сан Су Чжи и президент страны взяты под стражу

Получить короткую ссылку
5 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Утром 1 февраля 2021 года военные взяли страну под свой контроль
  • Переворот в Мьянме обусловлен противоречиями между традиционно сильной армией и гражданскими политиками, а будущее нового правительства будет напрямую зависеть от гуманитарной обстановки в стране
  • Военные были недовольны итогами ноябрьских выборов в стране, которые они объявили подтасованными. Мин Аун Хлаин пригрозил отменить конституцию, если, по его словам, законы не будут исполняться
  • Вице-президент Мьин Све, которого военные объявили исполняющим обязанности президента страны, читает подписанное им заявление о введении чрезвычайного положения
  • Военные уже взяли под контроль Нейпьидо - столицу Мьянмы
  • Также был задержан президент Мьянмы Вин Мьин
  • Власть в стране сейчас передана в руки главнокомандующего вооруженными силами генерала Мин Аун Хлаина
  • На акции протеста совершенного госпереворота выходили и буддийские монахи, сторонники военных
  • Так же, как и мигранты в Таиланде, они держат портреты Аунг Сан Су Чжи во время демонстрации
  • Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает должности государственного советника, главы МИД республики и является фактическим лидером государства, была задержана вместе с другими руководителями ее партии Национальная лига за демократию и правительства
  • Что известно о Аун Сан Су Чжи? Она воспитывалась матерью, известным политиком, и получила образование за границей. Жила в Нью-Йорке и Лондоне, работала в ООН, получила степень доктора философии Лондонского университета. В 1988 году она вернулась на родину и возглавила продемократическое движение. В 1991 году Нобелевский комитет наградил ее премией мира за мирную борьбу за демократию и права человека
  • После победы партии на выборах Аун Сан Су Чжи не смогла возглавить правительство (этому помешало наличие у нее детей с британским подданством), и для нее ввели отдельную должность государственного советника Мьянмы
  • В середине 2010-х в Мьянме обострились столкновения между рохинджа и араканцами (местными этническими группами, исповедующими ислам и буддизм). В докладе ООН 2018 года преследования народа рохинджа назвали геноцидом. Это заметно изменило отношение и к Аун Сан Су Чжи: ее критиковали за неспособность предотвратить преследования и даже предлагали лишить ее Нобелевской премии
  • В результате госпереворота Мьянма вернулась к военному управлению, под которым находилась до начала демократических реформ в 2011 году
© REUTERS / Stringer


Утром 1 февраля 2021 года военные взяли страну под свой контроль
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/02/250773746.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210202/250774993/voennye-zakhvatili-vlasti-v-myanme-photo.html

Переворот в Мьянме обусловлен противоречиями между традиционно сильной армией и гражданскими политиками. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки, что происходит в стране

Утром 1 февраля 2021 года военные взяли страну под свой контроль. В стране объявлено чрезвычайное положение сроком на один год. Власть в Мьянме перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлаину.

Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает должности государственного советника, главы МИД республики и является фактическим лидером государства, была задержана вместе с другими руководителями ее партии "Национальная лига за демократию" и правительства. Также был задержан президент Мьянмы Вин Мьин.

 

Теги:
Мьянма


Еще фотоленты

  • Возобновление учебы в школах в Телави 1 февраля 2021 года
    Последнее обновление: 18:42 01.02.2021
    18:42 01.02.2021

    Снова в школу! В пяти городах Грузии возобновились занятия - фото

    В ряде городов в регионах Грузии с 1 февраля был снят запрет на обучение в школах и дети с утра снова отправились на занятия. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как прошел этот день в городе Телави, которого тоже коснулось снятие ограничений

    716
    12
  • Акция протеста против ковид-ограничений 30 января 2021 года. Протестующие в масках
    Последнее обновление: 10:24 31.01.2021
    10:24 31.01.2021

    Протесты против ковид-ограничений в Тбилиси - фото

    В Грузии не утихают акции протеста против действующих в стране ограничений в связи с пандемией коронавируса. Практически каждый день где-то проходит какой-то митинг. Самая крупная акция состоялась в субботу у здания администрации правительства Грузии

    681
    12
  • Актриса Деми Мур на модном показе Fendi сезона весна-лето 2021 в рамках Недели моды в Париже, Франция
    Последнее обновление: 12:26 30.01.2021
    12:26 30.01.2021

    Эти модели зацепили внимание зрителей: в Париже прошел креативный показ Fendi - фото

    Завершилась Неделя моды в Париже. Многие бренды перенесли дефиле в мир цифровых технологий. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки экстравагантных нарядов и шокирующий вид Деми Мур и Кейт Мосс

    1181
    12
  • Фотографирование водопада Хорсшу-Фолс, который является частью Ниагарских водопадов в Канаде
    Последнее обновление: 15:17 29.01.2021
    15:17 29.01.2021

    Когда пар превращается в лед: зима на Ниагарском водопаде - фото

    Из-за сильных морозов звук ревущей воды Ниагарского водопада, обычно разносящийся на километры вокруг, утих. Смотрите в фотоленте Sputnik удивительные и завораживающие снимки Ниагарского водопада в зимний период

    289
    10

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Возобновление учебы в школах в Телави 1 февраля 2021 года
Снова в школу! В пяти городах Грузии возобновились занятия - фото
Грузия открылаcь для привитых от COVID-19, а Европа заглядывается на Спутник V - видео
Грузия открылаcь для привитых от COVID-19, а Европа заглядывается на "Спутник V" - видео
Внешняя торговля Грузии в год пандемии - итоги
Внешняя торговля Грузии в год пандемии - итоги
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться