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Борьба за ЕВРО-2022: матч между сборными Грузии и России по футзалу - фото

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  • Сборная Грузии по футзалу уступила в Тбилиси команде России 0:4 в отборочном матче чемпионата Европы 2022 года
  • Гости открыли счет уже на пятой минуте встречи после мощного удара Ромуло
  • Удвоить преимущество россиян помог Артем Ниязов, отличившийся в середине первого тайма. Наверное, то, что игра проходила при пустых трибунах, тоже не содействовало успеху грузинской команды
  • До перерыва футболисты сборной Грузии имели несколько отличных возможностей сократить отставание, но хозяевам не везло с завершающими ударами
  • Выше всяких похвал действовал голкипер гостей – Игорь Путилов. Когда же и он был бессилен, за россиян играл каркас ворот
  • После перерыва подопечные Автандила Асатиани усилили прессинг соперника, но желаемых результатов данная тактика не принесла
  • Более того, на 28 минуте грузины потеряли мяч впереди, ошиблись в обороне, и Даниил Давыдов забил третий мяч, фактически предопределив исход противостояния
  • Финальную точку в матче установил все тот же Ниязов, переигравший на 33 минуте Купатадзе в ближнем бою
  • Любопытно, но по количеству ударов в створ ворот футболисты сборной Грузии превзошли россиян – 12 против 11
  • В отборочной кампании ЕВРО-2022 обе сборные провели по две игры. До поражения от России команда Грузии сыграла на выезде вничью 4:4 с Францией
  • Что касается подопечных Сергея Скоровича, то в своем стартовом поединке квалификации чемпионата Европы россияне обыграли Армению 6:0
  • Следующий матч в рамках отборочного тура на ЕВРО-2022 сборная Грузии проведет 5 марта в Тбилиси против Армении. В этот же день сборная России в Париже сразится с французами
© Sputnik / STRINGER
Сборная Грузии по футзалу уступила в Тбилиси команде России 0:4 в отборочном матче чемпионата Европы 2022 года
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210203/250781203/Borba-za-EVRO-2022-match-mezhdu-sbornymi-Gruzii-i-Rossii-po-futzalu---foto.html

Сборная Грузии по футзалу уступила в Тбилиси команде России 0:4 в отборочном матче чемпионата Европы 2022 года. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходила игра

Гости открыли счет уже на пятой минуте встречи после мощного удара Ромуло. Удвоить преимущество россиян помог Артем Ниязов, отличившийся в середине первого тайма.

До перерыва футболисты сборной Грузии имели несколько отличных возможностей сократить отставание, но хозяевам не везло с завершающими ударами.

Следующий матч в рамках отбора на ЕВРО-2022 сборная Грузии проведет 5 марта в Тбилиси против Армении. В этот же день сборная России в Париже сразится с французами. 

Теги:
спорт, Сборная Грузии по футзалу, Россия, Россия, Грузия


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