Борьба за ЕВРО-2022: матч между сборными Грузии и России по футзалу - фото

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Сборная Грузии по футзалу уступила в Тбилиси команде России 0:4 в отборочном матче чемпионата Европы 2022 года. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходила игра
Гости открыли счет уже на пятой минуте встречи после мощного удара Ромуло. Удвоить преимущество россиян помог Артем Ниязов, отличившийся в середине первого тайма.
До перерыва футболисты сборной Грузии имели несколько отличных возможностей сократить отставание, но хозяевам не везло с завершающими ударами.
Следующий матч в рамках отбора на ЕВРО-2022 сборная Грузии проведет 5 марта в Тбилиси против Армении. В этот же день сборная России в Париже сразится с французами.