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Сквозь воду на поезде: наводнение в Германии - фото

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  • Железнодорожный переезд среди затопленной наводнением из-за дождя и тающего снега местности в Ниддерау недалеко от Франкфурта
  • Первые ограничения на судоходство в регионе действуют после того, как река Рейн затопила часть берегов в Кельне
  • На Рейне в Дуйсбурге находится крупнейший речной порт Европы. Каждый день по реке, например на участке между Майнцем и Кобленцем, проходит около 200 кораблей
  • Берега Рейна затоплены в Нидерверте. Как говорят в Германии, жить на Рейне - жить вместе с Рейном
  • За много столетий здесь научились обходиться с подобными сюрпризами - возводить дамбы и быстро наводить порядок после непрошенных визитов
  • В последние годы в строительство защитных сооружений инвестируются сотни миллионов евро
  • Иногда Рейн ограничивается символическим затоплением прогулочных дорожек и прибрежных лугов
  • Но может, как сейчас, добраться до детских площадок, подвалов и первых этажей
  • Ресторан в воде в Германии
  • В ближайшие дни синоптики прогнозируют усиление осадков
© AP Photo / Michael Probst
Железнодорожный переезд среди затопленной наводнением из-за дождя и тающего снега местности в Ниддерау недалеко от Франкфурта
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/04/250795148.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210204/250795757/skvoz-vodu-na-poezde-navodnenie-v-germanii.html

Наводнение, вызванное дождем и таянием снега, угрожает коммерческому судоходству на крупнейшей реке Германии Рейн. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки потопа

Причиной существенного повышения уровня рек в конце января - начале февраля стали продолжительные дожди и таяние снега, которого в последние недели в Германии выпало много.

Несколько дней экстренные службы муниципалитета возводят на улицах немецких городов временные дамбы. И по прогнозам, в ближайшие дни ситуация будет только ухудшаться

 

 

Теги:
новости в фотографиях, фото, ЧП, Наводнение, происшествия, Германия


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