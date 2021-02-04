Сквозь воду на поезде: наводнение в Германии - фото

Наводнение, вызванное дождем и таянием снега, угрожает коммерческому судоходству на крупнейшей реке Германии Рейн. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки потопа

Причиной существенного повышения уровня рек в конце января - начале февраля стали продолжительные дожди и таяние снега, которого в последние недели в Германии выпало много.

Несколько дней экстренные службы муниципалитета возводят на улицах немецких городов временные дамбы. И по прогнозам, в ближайшие дни ситуация будет только ухудшаться