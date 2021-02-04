Сквозь воду на поезде: наводнение в Германии - фото

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Наводнение, вызванное дождем и таянием снега, угрожает коммерческому судоходству на крупнейшей реке Германии Рейн. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки потопа
Причиной существенного повышения уровня рек в конце января - начале февраля стали продолжительные дожди и таяние снега, которого в последние недели в Германии выпало много.
Несколько дней экстренные службы муниципалитета возводят на улицах немецких городов временные дамбы. И по прогнозам, в ближайшие дни ситуация будет только ухудшаться