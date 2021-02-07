Удивительные снимки путешественников: победители конкурса Travel Photographer 2020

Участники конкурса прислали более 25 тысяч работ, снятых в разных уголках планеты. Особенно ценно то, что из-за пандемии возможность путешествовать была ограничена, но фотографы все-таки смогли представить свои снимки, сделанные во время поездок.

Абсолютным победителем конкурса объявлен россиянин Владимир Алексеев, которому присудили звание "Лучший фотограф-путешественник 2020".

Travel Photographer of the Year (TPOTY) — международный фотоконкурс для опытных и начинающих фотографов любого возраста. Победителей определяют в номинациях "Люди мира", "Природа, морская жизнь, дикие животные", "Туристическое портфолио", "Пейзажи и земные элементы", "Острова", "Цвета жизни" и других.





