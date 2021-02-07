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Удивительные снимки путешественников: победители конкурса Travel Photographer 2020

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  • Снимок из портфолио российского фотографа Владимира Алексеева, победившего в конкурсе Travel Photographer of the Year 2020
  • Владимир Алексеев признан абсолютным победителем, он получил звание Лучший фотограф-путешественник 2020
  • Американец Бен Скаар (Ben Skaar) стал лучшим в категории Юный фотограф-путешественник до 18 лет
  • Ирландец Индиго Ламур (Indigo Larmour) победил в категории Юный фотограф-путешественник до 12 лет
  • Снимок из портфолио испанского фотографа Мигеля Санчеса Гарсии (Miguel Sánchez García). Работа признана лучшей в категории Юный фотограф-путешественник до 14 лет
  • Это фото прислал китаец Венминг Танг ( Wenming Tang). Оно получило второе место в категории Природа
  • Британский фотограф Питер Уолмси (Peter Walmsley) прислал кадр, сделанный на рынке в Бангалоре. Снимок принес ему победу в номинации Цвета жизни
  • Работа португальца Йорге Баселара (Jorge Bacelar) заняла второе место в категории Люди
  • Фотография итальянца Алессандро Карбони (Alessandro Carboni) стала лучшей в категории Пейзажи и земные элементы
  • Снимок грека Павлоса Еваннгелидиса (Pavlos Evangelidis) признали победителем в категории Лучшее фото в портфолио
  • Этот кадр сделал сирийский фотограф Муниб Тайм (Mouneb Taim). Его провозгласили лучшим в категории Люди
  • В категории Острова победителем стал британский фотограф Дэвид Ньютон (David Newton)
  • Работа испанца Жорди Сохена (Jordi Cohen) победила в категории Портфолио путешественника
  • Снимок торнадо, сделанный в Колорадо (США), принес победу австралийцу Джеймсу Смарту (James Smart) в номинации Лучшее одиночное фото в категории Природа и пейзажи
  • Это фото признали лучшим в категории Природа. Его прислал австрийский фотограф Марко Штайнер (Marco Steiner)
  • Кадр бельгийца Эдди Верлоса (Eddy Verloes) стал лучшей одиночной фотографией в категории Люди
  • В номинации, где рассматривали работы, снятые на камеру смартфона или планшета, победило фото Азима Хана Ронни (Azim Khan Ronnie) из Бангладеш
  • Итальянский фотограф Пьер Луиджи Доди (Pier Luigi Dodi) стал победителем в категории Один кадр. Рядом с домом
  • Лучшим фото в номинации Один кадр. Одиночество признана работа филиппинца Марка Энтони Агтая (Mark Anthony Agtay)
  • Снимок из портфолио британца Дэвида Гиббона (David Gibbon) особо отмечен жюри в категории Природа
  • Один из лучших кадров в категории Портфолио путешественника прислал вьетнамец Фан Кхан (Phan Khánh)
  • Работа австралийского фотографа Мухаммада Рахмана (Mohammad Rahman) — одна из лучших в категории Пейзажи
  • Одно из лучших фото в категории Люди. Его автор — норвежец Йорген Йохансо (EJørgen Johanso)
  • Этот кадр принес победу британцу Полу Сэнсому (Paul Sansome) в категории Лучшее одиночное фото в потфолио путешественника
Снимок из портфолио российского фотографа Владимира Алексеева, победившего в конкурсе Travel Photographer of the Year 2020
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/07/250817562.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210207/250818958/udivitelnye-snimki-puteshestvennikov-pobediteli-konkursa-travel-potographer-2020.html

Объявлены победители конкурса Travel Photographer of the Year 2020. Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие работы по мнению жюри

Участники конкурса прислали более 25 тысяч работ, снятых в разных уголках планеты. Особенно ценно то, что из-за пандемии возможность путешествовать была ограничена, но фотографы все-таки смогли представить свои снимки, сделанные во время поездок.

Абсолютным победителем конкурса объявлен россиянин Владимир Алексеев, которому присудили звание "Лучший фотограф-путешественник 2020".

Travel Photographer of the Year (TPOTY) — международный фотоконкурс для опытных и начинающих фотографов любого возраста. Победителей определяют в номинациях "Люди мира", "Природа, морская жизнь, дикие животные", "Туристическое портфолио", "Пейзажи и земные элементы", "Острова", "Цвета жизни" и других. 



Теги:
новости в фотографиях, Фотоконкурс, Конкурс, фото


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