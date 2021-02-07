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Ковид-протесты: в Грузии продолжают бунтовать против ограничений - фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (209)
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  • Акции протеста проходят мирно
  • Если раньше главным требованием было восстановить транспорт, теперь протестующие настаивают на отмене запрета на свободное передвижение с 9 вечера до 5 утра
  • Накануне участники акции протеста специально собрались у парламента перед началом комендантского часа
  • Кто-то из участников специально пришел на акцию, как на маскарад, надев яркие маски и украшения
  • Затем участники акции прошли шествием по центральным улицам города с яркими воздушными шариками
  • Несмотря на то, что этой акцией участники шествия нарушили комендантский час, большая часть из них соблюдала масочный режим. Хотя и не все
  • Тем, кто не соблюдает комендантский час, выписывают штрафы. У МВД Грузии в районе Ортачала проходят акции с требованием отмены штрафов
  • Среди протестующих тоже в основном представители молодежи
  • Впрочем, в субботу у парламента прошли сразу две акции. Днем там собирались представители туристической сферы, любители горнолыжного спорта, музыканты, певцы и аниматоры
  • Некоторые участники одели на себя костюмы фантастических персонажей
  • Фактически, это была акция-перформанс с песнями, танцами и требованием возобновить работу индустрии развлечений и отдыха, а также горнолыжных курортов, спортивных клубов и залов
  • Акции протеста проходят и в Кутаиси. Там тоже требуют отмены всех действующих ограничений
© Sputnik / STRINGER
Акции протеста проходят мирно
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/06/250816693.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210207/250819171/Kovid-protesty-v-Gruzii-prodolzhayut-buntovat-protiv-ogranicheniy---foto.html

В Тбилиси и других городах Грузии продолжаются выступления противников ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки протестных выступлений

Несмотря на то, что в Грузии с 1 февраля уже отменен целый ряд строгих ограничений, а также действующие запреты продолжают смягчаться и аннулироваться, акции протеста в стране все равно продолжаются. В протестных выступлениях против действующих ограничений принимают участие представители политической оппозиции, гражданские активисты и неправительственный сектор. Большую часть протестующих составляет молодежь. 

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (209)
Теги:
новости в фотографиях, фотография, фото, Акции протеста, Акция протеста, Протест, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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