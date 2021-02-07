Ковид-протесты: в Грузии продолжают бунтовать против ограничений - фото

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В Тбилиси и других городах Грузии продолжаются выступления противников ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки протестных выступлений
Несмотря на то, что в Грузии с 1 февраля уже отменен целый ряд строгих ограничений, а также действующие запреты продолжают смягчаться и аннулироваться, акции протеста в стране все равно продолжаются. В протестных выступлениях против действующих ограничений принимают участие представители политической оппозиции, гражданские активисты и неправительственный сектор. Большую часть протестующих составляет молодежь.