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Как Грузия выиграла у России и завоевала Кубок европейских наций - фото

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  • Игра между сборными Грузии и России по регби в Тбилиси была очень напряженной
  • Российские регбисты оказывали грузинской команде серьезное сопротивление
  • В первом тайме грузинской сборной так и не удалось выйти вперед
  • Впервые за всю историю встреч между сборными Грузии и России первый тайм закончился со счетом 0:0
  • Во втором тайме напряженная борьба продолжилась
  • Но Грузия все же вырвалась вперед, благодаря тому, что Василий Лобжанидзе отметился удачной попыткой, а Тедо Абжандадзе выполнил реализацию
  • Позже российская команда заработала штрафной и счет в матче стал 10:0
  • Но потом один из российских игроков занес попытку и напряжение возросло - счет 10:7, а до конца игры уже не так много времени
  • Борьба за победу была очень острой и шла практически на равных
  • Однако затем российская сборная заработала еще два штрафных и грузинская команда окончательно вышла вперед со счетом 16:7
  • Сборная Грузии обыграла Россию в 19 раз подряд. Однако последняя победа грузинской сборной досталась, пожалуй, тяжелее всего
  • В то же время с турнирной точки зрения матч в Тбилиси не имел никакого значения - сборная Грузии досрочно (еще в 2020 году) стала победительницей Кубка европейских наций, а Россия сохранила место в высшем дивизионе турнира. Однако победа в матче для сборной Грузии имела принципиальное значение
© Sputnik / STRINGER
Игра между сборными Грузии и России по регби в Тбилиси была очень напряженной
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/08/250824203.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210208/250825476/Kak-Gruziya-vyigrala-u-Rossii-i-zavoevala-Kubok-evropeyskikh-natsiy---foto.html

Cборная Грузии по регби завоевала Кубок европейских наций и выиграла в Тбилиси у команды России со счетом 16:7. Как проходила эта игра - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

Матч был трудным и российская сборная оказала грузинским игрокам серьезное сопротивление. Первая половина игры прошла в равной борьбе, и ни одна из сборных не отметилась активными действиями. Первый тайм впервые за всю историю встреч между сборными закончился со счетом 0:0.

Сборная Грузии по регби с европейским кубком 7 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Сборная Грузии по регби обыграла Россию в матче Кубка европейских наций

Во втором тайме Василий Лобжанидзе отметился удачной попыткой, а Тедо Абжандадзе выполнил реализацию. Еще через несколько минут хозяева заработали право на штрафной, и Абжандадзе вновь был точен, сделав счет 10:0.

Однако затем российский игрок Богдан Федотко на 61 минуте занес мяч в зачетную зону "лелос", а Рамиль Гайсин исполнил реализацию. Счет стал 10:7 - напряжение в игре сразу возросло. Однако подопечные Левана Маисашвили вновь перехватили инициативу, и двумя точными штрафными Абжандадзе установил окончательный счет - 16:7.

В то же время с турнирной точки зрения матч в Тбилиси не имел никакого значения - сборная Грузии еще в 2020 году стала победительницей Кубка европейских наций, а Россия сохранила место в высшем дивизионе турнира.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (210)

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Теги:
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Матч между сборными Грузии и России по регби 7 февраля 2021 года
Как Грузия выиграла у России и завоевала Кубок европейских наций - фото
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