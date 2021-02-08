Как Грузия выиграла у России и завоевала Кубок европейских наций - фото

Cборная Грузии по регби завоевала Кубок европейских наций и выиграла в Тбилиси у команды России со счетом 16:7. Как проходила эта игра - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

Матч был трудным и российская сборная оказала грузинским игрокам серьезное сопротивление. Первая половина игры прошла в равной борьбе, и ни одна из сборных не отметилась активными действиями. Первый тайм впервые за всю историю встреч между сборными закончился со счетом 0:0.

Во втором тайме Василий Лобжанидзе отметился удачной попыткой, а Тедо Абжандадзе выполнил реализацию. Еще через несколько минут хозяева заработали право на штрафной, и Абжандадзе вновь был точен, сделав счет 10:0.

Однако затем российский игрок Богдан Федотко на 61 минуте занес мяч в зачетную зону "лелос", а Рамиль Гайсин исполнил реализацию. Счет стал 10:7 - напряжение в игре сразу возросло. Однако подопечные Левана Маисашвили вновь перехватили инициативу, и двумя точными штрафными Абжандадзе установил окончательный счет - 16:7.

В то же время с турнирной точки зрения матч в Тбилиси не имел никакого значения - сборная Грузии еще в 2020 году стала победительницей Кубка европейских наций, а Россия сохранила место в высшем дивизионе турнира.