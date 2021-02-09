Восточные красавицы: Модный свадебный показ прошел в Пакистане - фото

Неделя свадебной моды Hum Bridal Couture Week прошла в пакистанском городе Лахор. Ведущая развлекательная платформа Пакистана HUM TV Network Limited сделала смелый шаг, организовав крупный показ свадебной моды в период пандемии.
Блеск драгоценных камней, золото и обилие красок – в Пакистане прошел модный показ свадебных платьев. Смотрите в фотоленте Sputnik cамые яркие образы
Неделя свадебной моды Hum Bridal Couture Week прошла в пакистанском городе Лахор. Ведущая развлекательная платформа Пакистана HUM TV Network Limited сделала смелый шаг, организовав крупный показ свадебной моды в период пандемии.
Cборная Грузии по регби завоевала Кубок европейских наций и выиграла в Тбилиси у команды России со счетом 16:7. Как проходила эта игра - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия
В Тбилиси и других городах Грузии продолжаются выступления противников ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки протестных выступлений
Объявлены победители конкурса Travel Photographer of the Year 2020. Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие работы по мнению жюри
Смотрите в фотоленте Sputnik невероятные снимки победителей ежегодного конкурса фотографии Tokyo International Foto Awards 2020
Новые губернаторы назначены в регионах Гурия, Шида Картли, Рача-Лечхуми-Квемо Сванети и Мцхета-Мтианети
Рестораторы и владельцы других объектов питания смогут проконсультироваться по горячей линии по поводу соблюдения стандартов безопасности и учета всех требований властей
Повышенный тариф на электроэнергию поставил в крайне тяжелое положение тех хлебопроизводителей, которые не успели зарегистрироваться на получение государственной субсидии
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik