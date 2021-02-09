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Восточные красавицы: Модный свадебный показ прошел в Пакистане - фото

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  • В Лахоре в рамках Недели моды известные дизайнеры показали, как должна выглядеть современная пакистанская невеста
  • Шелк и органза, расшитые золотом, - главный материал для свадебного платья в Пакистане
  • Шоу свадебных платьев в Лахоре - одно из самых ожидаемых событий в мире пакистанской моды
  • Пакистанская невеста на свадьбе обязана сверкать
  • Страна с древних времен славится тончайшими тканями ручной работы, и сейчас две трети пакистанского экспорта составляет продукция текстильной и швейной промышленности
  • Дизайнеры не оставили без внимания и женихов
  • Пакистанская девушка редко выходит замуж в белом, восточные невесты предпочитают яркие цвета
  • Первая Неделя моды в Пакистане прошла в 2011 году
  • Показы сразу же были названы уникальным для мировой фешн-индустрии событием
  • Эксперты отдали должное смелости пакистанских дизайнеров, решивших вывести на подиум девушек с открытыми спинами и плечами в стране, живущей по строгим канонам исламского мира
© AFP / Arif Ali
В Лахоре в рамках Недели моды известные дизайнеры показали, как должна выглядеть современная пакистанская невеста
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210209/250835695/vostochny-shyk-modny-svadebny-pokaz-proshel-v-pakistane.html

Блеск драгоценных камней, золото и обилие красок – в Пакистане прошел модный показ свадебных платьев. Смотрите в фотоленте Sputnik cамые яркие образы

Неделя свадебной моды Hum Bridal Couture Week прошла в пакистанском городе Лахор. Ведущая развлекательная платформа Пакистана HUM TV Network Limited сделала смелый шаг, организовав крупный показ свадебной моды в период пандемии.

 

Теги:
новости в фотографиях, фото, стиль, Мода, Пакистан


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