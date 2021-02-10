Тибет вне ковида: как живут тибетцы в разгар мировой пандемии - фото

Тибет одно из немногих мест, которые не затронула пандемия коронавируса, здесь был выявлен всего один зараженный. Смотрите в фотоленте Sputnik, как протекает жизнь в тибетском автономном районе Китая

Обособленность Тибета, обусловленная его высокогорным и отдаленным расположением, сыграла жителям этой местности на руку – здесь за все время пандемии COVID-19 был выявлен всего один случай инфицирования.

Заболевший был обнаружен в Тибете 29 января 2020 года. Этот человек приехал в тибетскую Лхасу из городского округа Суйчжоу, провинции Хубей. Именно в Хубее располагается город Ухань, откуда, как считается, пошло распространение коронавируса нового типа.