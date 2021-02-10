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Тибет вне ковида: как живут тибетцы в разгар мировой пандемии - фото

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  • Есть в мире районы, которые коронавирус практически не затронул
  • Один из таких районов располагается в Китае - это Тибетский автономный район
  • Первый и по сей день единственный случай заболевания COVID-19 был зафиксирован в Тибете 29 января 2020 года
  • Этот человек приехал в тибетскую Лхасу из городского округа Суйчжоу, провинция Хубей
  • Именно в Хубее располагается город Ухань, где была зафиксирована первая вспышка SARS-CoV-2. 12 февраля выздоровевшего пациента выписали
  • Больше больных коронавирусом за весь год выявлено не было, а это означает, что число активных случаев равняется нулю
  • Женщина фотографируется с собаками породы тибетский мастиф в горах Тибета
  • Жизнь тибетцев в этот сложный для всего мира год практически не отличается от прежней
  • Ну разве что маски нужно было носить в местах большого скопления людей
  • Что же защищает тибетцев от смертельной инфекции до сих пор остается загадкой
  • Возможно, это горы и потрясающая по красоте природа
  • А может быть и их традиционный уклад жизни
  • Тибетские монахи в городе Лхаса
  • Местные жители города Лхаса в Тибете
  • Женщина с ребенком на одной из улиц города Лхаса в Тибете
© photo: Sputnik / Zhanna Manukyan
Есть в мире районы, которые коронавирус практически не затронул
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210210/250847699/tibet-vne-kovida-kak-zhyvut-tibetcy-v-razgar-mirovoi-pandemii.html

Тибет одно из немногих мест, которые не затронула пандемия коронавируса, здесь был выявлен всего один зараженный. Смотрите в фотоленте Sputnik, как протекает жизнь в тибетском автономном районе Китая

Обособленность Тибета, обусловленная его высокогорным и отдаленным расположением, сыграла жителям этой местности на руку – здесь за все время пандемии COVID-19 был выявлен всего один случай инфицирования.

Заболевший был обнаружен в Тибете 29 января 2020 года. Этот человек приехал в тибетскую Лхасу из городского округа Суйчжоу, провинции Хубей. Именно в Хубее располагается город Ухань, откуда, как считается, пошло распространение коронавируса нового типа.

 

Теги:
Китай, новости в фотографиях, фото, Коронавирус COVID-2019, Пандемия


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