Празднование лунного Нового года в мире - фото

Так называемый "Китайский Новый год" встречают 12 февраля 2021 года в Китае, Вьетнаме, Сингапуре, Южной Корее и других странах Азии - праздник отмечают несколько миллиардов человек по всему миру.
Еще одно распространенное его название - Праздник Весны. В эти дни улицы городов заполнены цветущими ветвями персика, символизирующими процветание и любовь.
Вокзалы и станции Китая накануне праздника забиты людьми, ведь главный смысл Нового года - это воссоединение семьи, возвращение в родительский дом за праздничный семейный стол. Но в этом году правительство призывает людей избегать поездок из-за коронавируса.
Несмотря на пандемию, идет торговля кумкватом, специальными новогодними угощениями. Площади украшенные красными фонариками, светящимися инсталляциями и самыми разнообразными скульптурами Быка - символа наступающего года по Восточному календарю.