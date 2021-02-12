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Празднование лунного Нового года в мире - фото

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  • Китайский Новый год - Чунь цзе, означает Праздник Весны. Для китайцев это самый важный праздник, его отмечают уже более двух тысяч лет
  • Он приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, на период между 12 января и 19 февраля
  • По легенде, когда Небесный император решил навести порядок с подсчетом времени, Бык заявился к нему первым
  • Именно с Быка должен был начинаться двенадцатилетний цикл
  • Однако на голове животного притаилась коварная Крыса, которая в нужный момент оказалась проворнее
  • По Восточному гороскопу 2021 год Быка – год возможностей, заработка, создания семьи, купли недвижимости, а также начала бизнеса, связанного с земледелием
  • Громкое празднование продолжается целую неделю, поэтому выходные продлятся до 18 февраля
  • На 15-й день с начала лунного Нового года отмечается традиционный Праздник фонарей
  • Город украшают красными фонариками, а на улицах появляются ярмарки с угощениями
  • Гигантский фонарь в виде быка в парке Уханя
  • Верующие с ароматическими палочками в храме во время Нового года по лунному календарю в Камбоджи
  • Девочки в защитных масках с ароматическими палочками во время празднования Нового года по лунному календарю в одном из храмов Индонезии
  • Банкноты у скульптур тигров в храме Дхарма Бхакти во время празднования Нового года по лунному календарю в Джакарте
  • Девушки делают селфи в Чайна-тауне в Лондоне накануне Нового года по лунному календарю
© AFP / Lillian Suwanrumpha
Китайский Новый год - Чунь цзе, означает Праздник Весны. Для китайцев это самый важный праздник, его отмечают уже более двух тысяч лет
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/0c/250870183.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210212/250871034/prazdnovanie-lunnogo-nvogo-goda-v-mire-foto.html

В ночь с 11 на 12 февраля мир, наконец, попрощался с Крысой: наступил год Белого металлического Быка. Смотрите в фотоленте Sputnik, как на Востоке встретили лунный Новый год

Так называемый "Китайский Новый год" встречают 12 февраля 2021 года в Китае, Вьетнаме, Сингапуре, Южной Корее и других странах Азии - праздник отмечают несколько миллиардов человек по всему миру. 

Еще одно распространенное его название - Праздник Весны. В эти дни улицы городов заполнены цветущими ветвями персика, символизирующими процветание и любовь.

Вокзалы и станции Китая накануне праздника забиты людьми, ведь главный смысл Нового года - это воссоединение семьи, возвращение в родительский дом за праздничный семейный стол. Но в этом году правительство призывает людей избегать поездок из-за коронавируса.

Несмотря на пандемию, идет торговля кумкватом, специальными новогодними угощениями. Площади украшенные красными фонариками, светящимися инсталляциями и самыми разнообразными скульптурами Быка - символа наступающего года по Восточному календарю.

 

 

Теги:
новости в фотографиях, фото, Новый год, Новый год, Китай


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