Празднование лунного Нового года в мире - фото

В ночь с 11 на 12 февраля мир, наконец, попрощался с Крысой: наступил год Белого металлического Быка. Смотрите в фотоленте Sputnik, как на Востоке встретили лунный Новый год

Так называемый "Китайский Новый год" встречают 12 февраля 2021 года в Китае, Вьетнаме, Сингапуре, Южной Корее и других странах Азии - праздник отмечают несколько миллиардов человек по всему миру.

Еще одно распространенное его название - Праздник Весны. В эти дни улицы городов заполнены цветущими ветвями персика, символизирующими процветание и любовь.

Вокзалы и станции Китая накануне праздника забиты людьми, ведь главный смысл Нового года - это воссоединение семьи, возвращение в родительский дом за праздничный семейный стол. Но в этом году правительство призывает людей избегать поездок из-за коронавируса.

Несмотря на пандемию, идет торговля кумкватом, специальными новогодними угощениями. Площади украшенные красными фонариками, светящимися инсталляциями и самыми разнообразными скульптурами Быка - символа наступающего года по Восточному календарю.