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Лучшие фото недели: Ритуал против злых духов и лед на озере Мичиган

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© AP Photo / Shafkat Anowar
Видеоскульптура Crown Fountain в парке Millennium в Чикаго
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/0c/250875863.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210213/250876581/luchshye-foto-nedeli-ritual-protiv-zlikh-dukhov-i-led-na-ozere-michigan.html

Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств

Теги:
новости в фотографиях, фото


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