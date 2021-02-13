Лучшие фото недели: Ритуал против злых духов и лед на озере Мичиган

Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств
В Тбилиси пожарным удалось предотвратить крупную катастрофу, в которую грозил перерасти пожар на складе лакокрасочных материалов близ строительного рынка Элиава. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки с места событий
В ночь с 11 на 12 февраля мир, наконец, попрощался с Крысой: наступил год Белого металлического Быка. Смотрите в фотоленте Sputnik, как на Востоке встретили лунный Новый год
Тибет одно из немногих мест, которые не затронула пандемия коронавируса, здесь был выявлен всего один зараженный. Смотрите в фотоленте Sputnik, как протекает жизнь в тибетском автономном районе Китая
Блеск драгоценных камней, золото и обилие красок – в Пакистане прошел модный показ свадебных платьев. Смотрите в фотоленте Sputnik cамые яркие образы
Насилие любого вида категорически неприемлемо и виновный должен быть наказан, заявила президент Грузии
Режим "карантина" выходного дня был принят властями Грузии, чтобы сократить мобильность граждан и предотвратить риск заражения коронавирусом
За последние 24 часа от коронавируса скончались 7 человек, из ковид-клиник страны выписаны 757 пациентов, а с начала пандемии вылечились 257 441
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