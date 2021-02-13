Пожар на рынке Элиава - фото такие горячие, что просто обжигают

В Тбилиси пожарным удалось предотвратить крупную катастрофу, в которую грозил перерасти пожар на складе лакокрасочных материалов близ строительного рынка Элиава. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки с места событий

В ликвидации пожара на складе, где хранились гудрон и краски, принимали участие 12 пожарных расчетов и столько же единиц спецтехники. Благодаря тому, что пожарные прибыли на место ЧП оперативно, удалось предотвратить распространение огня.

На ликвидацию пожара потребовалось несколько часов. Работу пожарных затрудняло то, что помещения склада были закрыты и их пришлось взламывать. Кроме того, само хранение на складе горючих материалов представляло большую опасность и пожарные действовали с осторожностью.

По факту пожара ведется следствие. Выясняются причины возгорания, а также подсчитывается нанесенный пожаром ущерб.