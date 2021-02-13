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Пожар на рынке Элиава - фото такие горячие, что просто обжигают

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (211)
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  • Крупный пожар на складе близ строительного рынка Элиава был виден издалека - даже с окраины города
  • Пожарные оперативно прибыли на место ЧП - ведь на рынке Элиава хранится большое количество горючих и взрывоопасных средств
  • На складе, где произошел пожар, хранились гудрон и краски - это тоже осложняло работу пожарных
  • Кроме того, помещения и входы на склад, где бушевал огонь, оказались закрыты железными дверями - пожарным пришлось их взломать
  • В целом работу пожарных по тушению горящего склада можно было охарактеризовать двумя словами - быстро и осторожно
  • К счастью, удалось предотвратить распространение огня на соседние здания
  • Если бы огонь перекинулся на территорию строительного рынка Элиава, это бы грозило большой катастрофой
  • На ликвидацию главного очага огня пожарным потребовалось несколько часов
  • Действовать приходилось осмотрительно - ведь существовала опасность взрыва
  • Тем не менее, через несколько часов все закончилось относительно благополучно - пожар был потушен и территория вокруг здания спасена
  • Теперь следствию предстоит установить причину возгорания, а эксперты должны подсчитать нанесенный пожаром ущерб
  • Это уже далеко не первый случай, когда на территории рынка Элиава или близ него происходит пожар. Такие ЧП представляют из себя значительные риски по последствиям, ведь огнем может быть охвачена огромная площадь - поэтому тушение пожара на таком объекте всегда в приоритете и на это сразу бросаются дополнительные силы
© Sputnik / Vladimir Umikashvili /
Крупный пожар на складе близ строительного рынка Элиава был виден издалека - даже с окраины города
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/0d/250878199.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210213/250879507/Pozhar-na-rynke-Eliava---foto-takie-goryachie-chto-prosto-obzhigayut.html

В Тбилиси пожарным удалось предотвратить крупную катастрофу, в которую грозил перерасти пожар на складе лакокрасочных материалов близ строительного рынка Элиава. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки с места событий

В ликвидации пожара на складе, где хранились гудрон и краски, принимали участие 12 пожарных расчетов и столько же единиц спецтехники. Благодаря тому, что пожарные прибыли на место ЧП оперативно, удалось предотвратить распространение огня. 

В Тбилиси горит рынок стройматериалов Элиава - видео
© video: Sputnik . Vladimir Umikashvili
В Тбилиси горит склад на рынке стройматериалов Элиава - видео

На ликвидацию пожара потребовалось несколько часов. Работу пожарных затрудняло то, что помещения склада были закрыты и их пришлось взламывать. Кроме того, само хранение на складе горючих материалов представляло большую опасность и пожарные действовали с осторожностью. 

По факту пожара ведется следствие. Выясняются причины возгорания, а также подсчитывается нанесенный пожаром ущерб.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (211)
Теги:
Пожарные, Пожар в центре Тбилиси, Локализация пожара, Пожар на Элиава, Пожар, происшествия, новости в фотографиях, фотография, фото, Грузия


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