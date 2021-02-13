Недовольные деятельностью властей в Грузии проводят митинги - фото

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Акции протеста оппозиции, гражданских активистов и неправительственного сектора в Грузии в последнее время стали явлением регулярным. Как состоялась акция протеста в Кутаиси – смотрите в фотоленте Sputnik Грузия
Нынешние акции протеста оппозиции и противников власти в основном все немногочисленные. Принимает в них участие обычно несколько десятков человек. Иногда даже и десяти не наберется. Как, например, во время пикетирования здания МВД в Ортачала. Но зато акции шумные, так как используются громкоговорители, переносные динамики, свистки и даже барабаны. И протесты проходят довольно регулярно и не только в Тбилиси. Смотрите в фотоленте, как прошла акция протеста у мэрии Кутаиси в регионе Имерети.