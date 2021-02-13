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Недовольные деятельностью властей в Грузии проводят митинги - фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (212)
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  • Акции оппозиции и противников власти обычно немногочисленные
  • Зато участники приносят с собой множество плакатов
  • Акции проходят довольно шумно – используются громкоговорители, динамики для усиления звука и свистки для выражения протеста
  • Последняя акция в Кутаиси была направлена против деятельности региональной администрации
  • На этой акции звучали разные требования, которые касались и итогов последних парламентских выборов, и социальных проблем, и действующих в стране ограничений из-за пандемии коронавируса
  • Понятно, что в нынешнее время власть оказалась в сложном положении – обстановка в стране непростая и недовольство людей растет
  • Многие люди испытывают нехватку средств, цены растут, доходы падают
  • Бывает, что такие акции перерастают в стычки с полицией, когда протестующие пытаются прорваться к правительственным зданиям
  • Действия полиции по сдерживанию протестующих подвергаются критике, а сторонники оппозиции потом требуют освободить всех задержанных
  • Участие в акциях протеста принимают люди разных возрастов, но большая часть – это все же молодежь
  • Многочисленные митинги оппозиция собрать не может, но зато телеканалы и другие СМИ любую акцию освещают в деталях
  • Оппозиция намерена продолжать митинги, хотя начиная с февраля в Грузии поэтапно снимаются ограничения, введенные властями с конца прошлой осени из-за пандемии коронавируса. В ближайшее время будет снята еще часть из них. А ведь именно эти ограничения и послужили началом недавних выступлений активистов
© Sputnik / STRINGER
Акции оппозиции и противников власти обычно немногочисленные
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/0d/250881830.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210213/250883958/Nedovolnye-deyatelnostyu-vlastey-v-Gruzii-provodyat-mitingi---foto.html

Акции протеста оппозиции, гражданских активистов и неправительственного сектора в Грузии в последнее время стали явлением регулярным. Как состоялась акция протеста в Кутаиси – смотрите в фотоленте Sputnik Грузия

Нынешние акции протеста оппозиции и противников власти в основном все немногочисленные. Принимает в них участие обычно несколько десятков человек. Иногда даже и десяти не наберется. Как, например, во время пикетирования здания МВД в Ортачала. Но зато акции шумные, так как используются громкоговорители, переносные динамики, свистки и даже барабаны. И протесты проходят довольно регулярно и не только в Тбилиси. Смотрите в фотоленте, как прошла акция протеста у мэрии Кутаиси в регионе Имерети.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (212)
Теги:
Акции протеста, Акция протеста, Протест, Оппозиция, Кутаиси, Грузия


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