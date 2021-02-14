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Кафе как протест: Джапаридзе ждет расплата за нарушение ограничений - фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (213)
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  • Оппозиционный политик Зураб Джапаридзе снова выразил протест против ограничений в необычной форме
  • В субботу в центре столицы на проспекте Агманешебели он открыл бар Japarastan (У Джапара)
  • Помимо того, что этим Зураб Джапаридзе нарушил запрет на деятельность ресторанов и кафе, его бар, где находились посетители, продолжил работу после 9 вечера, когда начинает действовать запрет на свободное передвижение граждан по улицам
  • В открытый Джапаридзе бар прибыли сотрудники инспекции труда и муниципальной инспекции. Деятельность заведения была прекращена
  • За допущенные нарушения Зураб Джапаридзе был оштрафован на сумму в две тысячи лари
  • Но несмотря на штраф, Джапаридзе обещает в воскресенье снова открыть свое заведение
  • Мало того, что Джапаридзе обещает продолжить работу заведения, он планирует отметить там день рождения одного из своих соратников
  • Кстати, накануне даже журналисты, находившиеся на месте событий, не могли удержаться от того, чтобы не почувствовать себя в обстановке отдыха и расслабления
  • Были те, кто вчера соблюдал масочный режим в заведении У Джапара. Но большинство посетителей - нет
  • Людей в баре Japarastan было несколько десятков. И многочисленные журналисты
  • Посмотрим, какие события развернутся вокруг бара Japarastan в воскресенье вечером
© Sputnik / Viktor Kaminsky
Оппозиционный политик Зураб Джапаридзе снова выразил протест против ограничений в необычной форме
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210214/250887547/Kafe-kak-protest-Dzhaparidze-zhdet-rasplata-za-narushenie-ogranicheniy---foto.html

Оппозиционный политик Зураб Джапаридзе отличился новой идеей протестных выступлений - он открыл бар "У Джапара" (Japarastan) во время действия ограничений из-за пандемии коронавируса. Теперь политику выписали крупный штраф

Лидера оппозиционной партии "Гирчи - больше свободы" Зураба Джапаридзе оштрафовали за незаконную экономическую деятельность.

Бар Зураба Джапаридзе Japarastan
© Sputnik / Viktor Kaminsky
За неповиновение придется платить - лидера оппозиционной партии Грузии оштрафовали

В субботу 13 февраля Джапаридзе, в знак неповиновения действующим в стране ограничениям, открыл бар "У Джапара" в центре Тбилиси на проспекте Агмашенебели. Бар продолжил работу с клиентами и после 9 вечера, когда в столице начинает действовать запрет на свободное передвижение. 

В заведение прибыли сотрудники инспекции труда и муниципальной инспекции Тбилиси. Деятельность бара была прекращена. Согласно кодексу об административных нарушениях, Джапаридзе предстоит выплатить штраф в размере двух тысяч лари (более 600 долларов США).

Однако несмотря на штраф и запрет на деятельность бара, Джапаридзе обещает в воскресенье снова открыть свое заведение.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (213)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Партия "Гирчи", Зураб Джапаридзе, Протест, Грузия


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