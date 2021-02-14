Кафе как протест: Джапаридзе ждет расплата за нарушение ограничений - фото

Оппозиционный политик Зураб Джапаридзе отличился новой идеей протестных выступлений - он открыл бар "У Джапара" (Japarastan) во время действия ограничений из-за пандемии коронавируса. Теперь политику выписали крупный штраф

Лидера оппозиционной партии "Гирчи - больше свободы" Зураба Джапаридзе оштрафовали за незаконную экономическую деятельность.

В субботу 13 февраля Джапаридзе, в знак неповиновения действующим в стране ограничениям, открыл бар "У Джапара" в центре Тбилиси на проспекте Агмашенебели. Бар продолжил работу с клиентами и после 9 вечера, когда в столице начинает действовать запрет на свободное передвижение.

В заведение прибыли сотрудники инспекции труда и муниципальной инспекции Тбилиси. Деятельность бара была прекращена. Согласно кодексу об административных нарушениях, Джапаридзе предстоит выплатить штраф в размере двух тысяч лари (более 600 долларов США).

Однако несмотря на штраф и запрет на деятельность бара, Джапаридзе обещает в воскресенье снова открыть свое заведение.