Сильные землетрясения в японской префектуре Фукусима - фото

Сильное землетрясение оставило без света почти миллион домов в японской префектуре Фукусима. Смотрите в фотоленте Sputnik, как через десять лет местная АЭС снова оказалась под ударом

Два ощутимых землетрясения произошли в японских префектурах Мияги и Фукусима в минувшие выходные.

По данным спасательных служб, в результате подземных толчков пострадали 150 человек, почти миллион домов оказался отрезанным от электроэнергии.

Метеорологическое управление предупредило, что в течение недели могут происходить афтершоки, к настоящему времени их было более 20.