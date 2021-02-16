Сильные землетрясения в японской префектуре Фукусима - фото

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Сильное землетрясение оставило без света почти миллион домов в японской префектуре Фукусима. Смотрите в фотоленте Sputnik, как через десять лет местная АЭС снова оказалась под ударом
Два ощутимых землетрясения произошли в японских префектурах Мияги и Фукусима в минувшие выходные.
По данным спасательных служб, в результате подземных толчков пострадали 150 человек, почти миллион домов оказался отрезанным от электроэнергии.
Метеорологическое управление предупредило, что в течение недели могут происходить афтершоки, к настоящему времени их было более 20.