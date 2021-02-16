11:22 16 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9912
  • 100 RUB4.4865
  • USD3.2898
Поиск
Фото

Сильные землетрясения в японской префектуре Фукусима - фото

Получить короткую ссылку
2501
Новости
Все новости
Все новости
  • На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1
  • Его эпицентр находился в Тихом океане, в районе префектуры Фукусима
  • Максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной японской шкале
  • Сила толчков в Токио составила около четырех баллов
  • По данным спасательных служб, в результате подземных толчков пострадали по меньшей мере 150 человек
  • На данном этапе угрозы цунами нет
  • Метеорологическое управление предупреждает о наличие афтершоков, к настоящему времени их было более 20
  • В связи с мощным землетрясением при правительстве Японии работает кризисный штаб
© REUTERS / KYODO
На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/10/250898437.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210216/250898932/silnoe-zemletryasenie-v-yzponskoi-prefekture-fukusima-foto.html

Сильное землетрясение оставило без света почти миллион домов в японской префектуре Фукусима. Смотрите в фотоленте Sputnik, как через десять лет местная АЭС снова оказалась под ударом

Два ощутимых землетрясения произошли в японских префектурах Мияги и Фукусима в минувшие выходные. 

По данным спасательных служб, в результате подземных толчков пострадали 150 человек, почти миллион домов оказался отрезанным от электроэнергии. 

Метеорологическое управление предупредило, что в течение недели могут происходить афтершоки, к настоящему времени их было более 20.

Теги:
новости в фотографиях, фото, стихийное бедствие, Землетрясение, происшествия, Япония


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Бар Зураба Джапаридзе Japarastan
Кафе как протест: Джапаридзе ждет расплата за нарушение ограничений - фото
Снова в школу: в Грузии вновь ослабляют ограничения - видео
Можно в школу и в ресторан: в Грузии ослабили действующие ограничения - видео
Инфографика. Меньше жертв и ДТП - данные МВД Грузии
Меньше жертв и ДТП – данные МВД Грузии
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться