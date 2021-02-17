Всем надеть маски: учеба в школах Грузии и коронавирус – фото

С понедельника в Тбилиси, Кутаиси и Рустави вновь заработали школы – теперь учащиеся могут проходить обучение в классах как обычно. Но по решению родителей дети могут продолжить занятия и в дистанционном режиме. А ученики школ Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави вернулись в школы еще раньше – с 1 февраля.
Выбор между очным и дистанционным обучением могут сделать родители учеников школ Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Зугдиди, Телави, Зестафони, Гардабани, Поти, Марнеули, Батуми, Кобулети и Гори. Такой же возможностью пользуются ученики со специальными образовательными нуждами в масштабах всей страны.
По данным Минобразования Грузии, 12% школьников из разных городов страны – это 35 732 ребенка – останутся на дистанционном режиме обучения по решению родителей.