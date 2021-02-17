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Всем надеть маски: учеба в школах Грузии и коронавирус – фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (214)
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  • В школах Тбилиси, Рустави и Кутаиси наконец-то возобновились занятия в классах
  • Родители не побоялись отправить детей в школы. Хотя были и те, кто предпочел оставить их на дистанционном обучении
  • На входе во все школы теперь надо обработать руки с помощью санитайзера
  • А потом пройти обязательный термоскрининг
  • В школьных помещениях отныне все в масках - и педагоги, и ученики
  • Маски обязательно носить в школе всем ученикам начиная с пятого класса
  • Несмотря на неудобство с ношением масок в помещениях, надо следовать правилам. Родители считают, что школа дает больше знаний, чем дистанционное обучение
  • Многие родители во время дистанционного обучения не справлялись с дисциплиной детей дома
  • В классе же среди своих сверстников и перед учителями больше ответственности, и это не домашняя обстановка
  • Тут всем ученикам приходится выполнять задания
  • Да и нужно следить за тем, что говорит педагог - это вам не занятия за экраном компьютера по видеосвязи
  • Кроме обязательного ношения масок и проверки температуры на входе в школу у учащихся, еще одной мерой по борьбе с коронавирусом стало регулярное ПЦР-тестирование школьного персонала
© Sputnik / STRINGER
В школах Тбилиси, Рустави и Кутаиси наконец-то возобновились занятия в классах
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/11/250908951.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210217/250910851/Vsem-nadet-maski-ucheba-v-shkolakh-Gruzii-i-koronavirus---foto.html

Школьные занятия в крупных городах Грузии снова вернулись в классы. Многие родители решили отправить детей в школы, хоть есть возможность оставить их на дистанционке. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как сейчас идет учеба в школах

С понедельника в Тбилиси, Кутаиси и Рустави вновь заработали школы – теперь учащиеся могут проходить обучение в классах как обычно. Но по решению родителей дети могут продолжить занятия и в дистанционном режиме. А ученики школ Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави вернулись в школы еще раньше – с 1 февраля.

Выбор между очным и дистанционным обучением могут сделать родители учеников школ Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Зугдиди, Телави, Зестафони, Гардабани, Поти, Марнеули, Батуми, Кобулети и Гори. Такой же возможностью пользуются ученики со специальными образовательными нуждами в масштабах всей страны.

По данным Минобразования Грузии, 12% школьников из разных городов страны – это 35 732 ребенка – останутся на дистанционном режиме обучения по решению родителей. 

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Новости Грузии в фотографиях (214)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Школы, Школы, Школа, образование, Грузия


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