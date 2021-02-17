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Извержение вулкана Этна под звездным небом – фото

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  • Новое извержение вулкана Этна на восточном побережье Сицилии зафиксировали специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии
  • Извержение сопровождалось фонтанами лавы и мощным выбросом вулканического пепла, который образовал огромное облако, поднявшееся над кратером примерно на километр
  • Извержение зафиксировали на юго-восточном склоне вулкана, по которому потоки раскаленной лавы спустились примерно до высоты две тысячи метров над уровнем моря
  • Извержение стромболианского типа характеризовалось небольшими взрывами, выбросом вулканических бомб и фрагментов раскаленного шлака довольно крупного размера
  • Эти куски породы обрушились на несколько населенных пунктов вблизи вулкана, в частности, на селения Николози, Педара, Маскалучия и Трекастаньи
  • Как уверяют исследователи и местные власти, никакой угрозы для населения острова Сицилии, где он находится, сейчас нет
© REUTERS / Antonio Parrinello
Новое извержение вулкана Этна на восточном побережье Сицилии зафиксировали специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/11/250911056.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210217/250911427/izverzhenie-vulkana-etna-pod-zvezdnym-nebom-foto.html

Вулкан Этна вновь активизировался и продолжает ввергать одних в панику, а других любителей зрелищ – в полнейший восторг. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки извержения

Извержение проснувшегося вулкана сопровождалось многочисленными взрывами, мощным выбросом пепла и раскаленной лавы. Раздавались звуки, похожие на раскаты грома. Черный дым окутал окрестные населенные пункты. Туристы тысячами прибывают сюда, чтобы полюбоваться ужасной красотой самого высокого из трех действующих вулканов в Италии.



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