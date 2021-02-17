Извержение вулкана Этна под звездным небом – фото

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/11/250911056.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210217/250911427/izverzhenie-vulkana-etna-pod-zvezdnym-nebom-foto.html
Вулкан Этна вновь активизировался и продолжает ввергать одних в панику, а других любителей зрелищ – в полнейший восторг. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки извержения
Извержение проснувшегося вулкана сопровождалось многочисленными взрывами, мощным выбросом пепла и раскаленной лавы. Раздавались звуки, похожие на раскаты грома. Черный дым окутал окрестные населенные пункты. Туристы тысячами прибывают сюда, чтобы полюбоваться ужасной красотой самого высокого из трех действующих вулканов в Италии.