Как снег на один день преобразил Тбилиси - фото

Даже в разгар зимы снег в Тбилиси идет редко и еще реже задерживается на улицах города больше чем на один-два дня. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядит столица в снегу

Снегопад в Тбилиси для кого-то радость, а для кого-то испытание. Особенно для сотрудников коммунальных служб - они ведь убирают город с утра каждый день. Также испытание это для автомобилистов - у многих на машине стоит летняя резина и выезд на заснеженные улицы таких автомобилей представляет риск для всех.

Горожане радуются снегу, хотя некоторые предпочитают это делать, глядя из окна. Хотя стоит выйти на улицу и полюбоваться видами города. Ведь снег редко задерживается на улицах Тбилиси больше, чем на один-два дня. Потом все растает, и город снова вернется к своему прежнему облику.