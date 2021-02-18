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Как снег на один день преобразил Тбилиси - фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (215)
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  • Совершенно иной вид приобретает столица Грузии, укрытая снегом
  • Напоминания о недолговечности снежной зимы в Тбилиси можно встретить на каждом шагу
  • Но в тот день, когда идет снег и все вокруг покрывается туманом - наступает настоящая зима
  • Хоть и ненадолго, но тбилисцы могут ощутить снежную зиму
  • Хотя для многих снег на улицах города - не радость, а испытание
  • Как для автомобилистов,
  • так и для обычных прохожих
  • Городской транспорт в эти дни работает как обычно
  • При этом и в снегопад надо соблюдать масочный режим
  • А вот памятники в масках не нуждаются
  • Особое очарование зимнего города - необычные городские пейзажи
  • Даже пешеходный мост Мира тоже преобразился
  • На улицах практически нет прохожих
  • Зато собаки резвятся вовсю в снегу
  • Город словно говорит - подождите немного и на улицы снова вернется солнце и хорошая погода
  • А пока идет снег, надо суметь обрадоваться такому событию и успеть полюбоваться видами заснеженного города
© Sputnik / Viktor Kaminsky
Совершенно иной вид приобретает столица Грузии, укрытая снегом
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/12/250930479.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210218/250933362/Kak-sneg-na-odin-den-preobrazil-Tbilisi---foto.html

Даже в разгар зимы снег в Тбилиси идет редко и еще реже задерживается на улицах города больше чем на один-два дня. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядит столица в снегу

Снегопад в Тбилиси для кого-то радость, а для кого-то испытание. Особенно для сотрудников коммунальных служб - они ведь убирают город с утра каждый день. Также испытание это для автомобилистов - у многих на машине стоит летняя резина и выезд на заснеженные улицы таких автомобилей представляет риск для всех. 

Горожане радуются снегу, хотя некоторые предпочитают это делать, глядя из окна. Хотя стоит выйти на улицу и полюбоваться видами города. Ведь снег редко задерживается на улицах Тбилиси больше, чем на один-два дня. Потом все растает, и город снова вернется к своему прежнему облику. 

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (215)
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