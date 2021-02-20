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Сильнейшие снегопады в истории: рекорды стран – фото

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© AP Photo
Переполненная улица после сильного снегопада в Тегеране в 1972 году
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/13/250945608.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210220/250946323.html

Снежные пейзажи в это время года не редкость во многих странах. Правда, иногда количество снежных осадков бьет все рекорды. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки сильнейших снегопадов

В последние недели уходящей зимы во многих регионах Грузии разбушевались метели. Впрочем, погода показала свой суровый нрав и в других уголках земли. Рекорды были зафиксированы в самых разных точках планеты. Сильные снегопады прошли этой зимой даже в тех странах, где они случаются довольно редко.

 

 



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