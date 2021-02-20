Сильнейшие снегопады в истории: рекорды стран – фото

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Снежные пейзажи в это время года не редкость во многих странах. Правда, иногда количество снежных осадков бьет все рекорды. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки сильнейших снегопадов
В последние недели уходящей зимы во многих регионах Грузии разбушевались метели. Впрочем, погода показала свой суровый нрав и в других уголках земли. Рекорды были зафиксированы в самых разных точках планеты. Сильные снегопады прошли этой зимой даже в тех странах, где они случаются довольно редко.