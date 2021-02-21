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От Африки до Японии: космонавты публикуют удивительные виды с МКС - фото

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  • Заснеженная гора Фудзияма в Японии, снятая японским космонавтом Соити Ногути. На фото изображен действующий стратовулкан на острове Хонсю
  • Ночной Пекин, снятый российским космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым. На фото изображен крупнейший железно-автодорожный узел и один из основных авиаузлов страны
  • Движущиеся барханы Аравийской пустыни, снятые российским космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым. Большая часть территории необитаема из-за частых песчаных и пыльных бурь, сильных ветров и высоких температур с обычными для пустынь большими суточными амплитудами
  • На фото изображен Атолл Тупаи, напоминающий по форме сердце, снятый российским космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым. Этот широкий коралловый риф окружает мелкую песчаную лагуну в центре
  • Песчаная буря, идущая из пустыни Сахара, снятая российским космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым. Это крупнейшая жаркая пустыня и вторая, после Антарктической, пустыня на Земле по площади
  • Вид из космоса на озеро Севан в Армении, снятый японским космонавтом Соити Ногуту
  • Вид из космоса на Кабо-Верде, снятый российским космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым. Государство расположено на вулканическом архипелаге. Оно славится креольской культурой, сочетающей португальские и африканские традиции
  • Вид из космоса на вулкан Этна на Сицилии, снятый российским космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым. Это самый большой в Европе действующий вулкан. Он регулярно извергается. По статистике, примерно раз в 150 лет извержения полностью разрушают одно из поселений, находящихся неподалеку
  • Вид из космоса на горный массив Каракорум, снятый российским космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым. Находится на северо-западе от западной цепи Гималаев
  • Одна из главных природных достопримечательностей Австралии – скала Урулу. Это массивное оранжево-коричневое скальное образование овальной формы сформировано геологическими процессами около 680 миллионов лет назад. Скала меняет свой цвет в зависимости от времени суток и освещения и бывает от ярко-оранжевой до темно-лиловой
  • Иранская пустыня Деште-Лут, которую местные жители называют Гендом Берьян. Пустыня усеяна гигантскими скальными образованиями, одними из самых высоких песчаных дюн в мире, которые видно с МКС невооруженным глазом
  • Африканское озеро Чад – уникальный природный объект. Его происхождение связано с возникновением прогиба земной коры, который и стал озерной впадиной
Заснеженная гора Фудзияма в Японии, снятая японским космонавтом Соити Ногути. На фото изображен действующий стратовулкан на острове Хонсю
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/15/250955942.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210221/250956672/ot-afriki-do-iaponii-kosmonavty-publikuiut-udivitelnye-vidy-s-mks-foto.html

Огромные песчаные дюны, вулканы, архипелаги, великие пустыни и серебряные облака. Смотрите в фотоленте Sputnik самые красивые снимки Земли, сделанные с борта МКС

Космонавты со всего мира, находящиеся на Международной космической станции, часто делают фотографии самых красивых и необычных мест Земли. Высота орбиты МКС составляет около 417,9 километра.

Космонавты рассказывают, что все виды человеческой деятельности очень хорошо видны из космоса, особенно если это связано с экологией, с нефтяными разливами.

 

Теги:
новости в фотографиях, фото, наука, Космос


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