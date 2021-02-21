От Африки до Японии: космонавты публикуют удивительные виды с МКС - фото

Огромные песчаные дюны, вулканы, архипелаги, великие пустыни и серебряные облака. Смотрите в фотоленте Sputnik самые красивые снимки Земли, сделанные с борта МКС

Космонавты со всего мира, находящиеся на Международной космической станции, часто делают фотографии самых красивых и необычных мест Земли. Высота орбиты МКС составляет около 417,9 километра.

Космонавты рассказывают, что все виды человеческой деятельности очень хорошо видны из космоса, особенно если это связано с экологией, с нефтяными разливами.