От Африки до Японии: космонавты публикуют удивительные виды с МКС - фото

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Огромные песчаные дюны, вулканы, архипелаги, великие пустыни и серебряные облака. Смотрите в фотоленте Sputnik самые красивые снимки Земли, сделанные с борта МКС
Космонавты со всего мира, находящиеся на Международной космической станции, часто делают фотографии самых красивых и необычных мест Земли. Высота орбиты МКС составляет около 417,9 километра.
Космонавты рассказывают, что все виды человеческой деятельности очень хорошо видны из космоса, особенно если это связано с экологией, с нефтяными разливами.