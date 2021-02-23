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Штурм офиса "Единого нацдвижения" – фото с места событий

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (216)
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  • Штурм офиса Единого нацдвижения начался рано утром
  • Здание ЕНД было окружено полицией
  • С помощью лестниц и подъемников сотрудники спецназа вошли в офис через окна и крышу здания
  • Ника Мелия, объявивший ранее неповиновение решению суда о своем аресте, закрылся в офисе ЕНД со своими сторонниками и находился там в течение последних дней
  • Спецоперация продолжалась около двух часов
  • В ходе спецоперации удалось избежать серьезных столкновений
  • В итоге основные силы полиции вошли в здание через главный вход
  • Центральная автотрасса у офиса ЕНД на время спецоперации частично была перекрыта полицией
  • Сторонники ЕНД также собрались у офиса партии, но это не помешало властям задержать Нику Мелия
  • Если кому-то было становилось плохо, помощь на месте могли оказать медики Скорой помощи
  • Задержание Мелия стало выполнением обещания Ираклия Гарибашвили, который во время утверждения на пост премьер-министра Грузии заявил, что лидер ЕНД будет помещен под арест
© Sputnik / STRINGER
Штурм офиса "Единого нацдвижения" начался рано утром
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210223/250972883/Shturm-ofisa-Edinogo-natsdvizheniya---foto-s-mesta-sobytiy.html

Спецоперацию по задержанию лидера "Единого нацдвижения" Ники Мелия провело МВД Грузии рано утром во вторник. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки с места событий

Представители полиции задержали лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое нацдвижение" Нику Мелия в ходе спецоперации рано утром во вторник. Здание партийного офиса было окружено кордоном полиции.

Ника Мелия задержан: штурм офиса Единого нацдвижения в Тбилиси - видео
© Sputnik / Alex Shlamov
Ника Мелия задержан: штурм офиса "Единого нацдвижения" в Тбилиси – видео

С помощью подъемников и лестниц сотрудники спецназа вошли в здание через окна и крышу, большая часть полицейских вошла в здание через главный вход. 

Ника Мелия заявил, что продолжит борьбу и что его арест – это "конец власти "Грузинской мечты". 

Ранее тбилисский суд постановил взять Мелия под арест, так как тот фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года в Тбилиси. Мелия отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Мелия объявил неповиновение решению суда и закрылся у себя в офисе со своими сторонниками.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (216)
Теги:
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