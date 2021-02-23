Штурм офиса "Единого нацдвижения" – фото с места событий

Спецоперацию по задержанию лидера "Единого нацдвижения" Ники Мелия провело МВД Грузии рано утром во вторник. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки с места событий

Представители полиции задержали лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое нацдвижение" Нику Мелия в ходе спецоперации рано утром во вторник. Здание партийного офиса было окружено кордоном полиции.

С помощью подъемников и лестниц сотрудники спецназа вошли в здание через окна и крышу, большая часть полицейских вошла в здание через главный вход.

Ника Мелия заявил, что продолжит борьбу и что его арест – это "конец власти "Грузинской мечты".

Ранее тбилисский суд постановил взять Мелия под арест, так как тот фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года в Тбилиси. Мелия отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Мелия объявил неповиновение решению суда и закрылся у себя в офисе со своими сторонниками.