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"На Марсе классно!" Марсоход NASA сделал первые снимки Красной планеты после посадки

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  • Планетоход Perseverance успешно сел на Марсе 18 февраля
  • Уже через три минуты Perseverance передал на Землю первый черно-белый снимок
  • Планетоход сделал и цветные кадры Марса, но передача тяжелых файлов заняла несколько дней
  • Один из снимков запечатлел аппарат Perseverance в воздухе перед самой посадкой
  • На другом снимке запечатлен пейзаж с виднеющимися вдали возвышенностями и линией горизонта
  • Perseverance - пятый ровер, когда-либо доставленный НАСА на поверхность Красной планеты
  • Марсоход должен собрать образцы грунта, который планируется вернуть на Землю в 2031 году
  • Через один-два месяца Perseverance найдет ровную поверхность, чтобы выпустить свой маленький дрон или мини-вертолет Ingenuity. И только после этого он отправится на сборы первых образцов марсианской породы
  • Планета, присутствие людей на которой пока остается научной фантастикой, таит в себе много загадок
  • Фотографии, снятые исследовательским аппаратом NASA's Perseverance Mars Rover
  • Так выглядит поверхность Марса прямо под марсоходом
  • С помощью Perseverance в NASA надеются ответить на волнующий ученых вопрос: есть ли жизнь на Марсе
© REUTERS / NASA / JPL-Caltech
Планетоход Perseverance успешно сел на Марсе 18 февраля
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/19/250999387.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210225/251000169/na-marse-klassno-marsokhod-nasa-sdelal-pervye-snimki-krasnoi-planety-posle-posadki.html

Пятый марсоход NASA успешно записал и впервые передал на Землю не только звуки с поверхности Марса, но и уникальные фото Красной планеты. Смотрите в фотоленете Sputnik впечатляющие снимки

Космическое агентство NASA обнародовало несколько фото и видео, которые записали камеры марсохода Perseverance по время посадки на Марс. Также появились первые записи с его микрофона. Это стало главной космической сенсацией последнего времени. 

Марсоход Perseverance успешно сел на поверхность Красной планеты ночью с 18 февраля. Весь процесс записывался на несколько камер одновременно.

 

Теги:
наука, новости в фотографиях, фото, Марс, Космос, NASA


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"На Марсе классно!" Марсоход NASA сделал первые снимки Красной планеты после посадки
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