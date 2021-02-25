"На Марсе классно!" Марсоход NASA сделал первые снимки Красной планеты после посадки

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Пятый марсоход NASA успешно записал и впервые передал на Землю не только звуки с поверхности Марса, но и уникальные фото Красной планеты. Смотрите в фотоленете Sputnik впечатляющие снимки
Космическое агентство NASA обнародовало несколько фото и видео, которые записали камеры марсохода Perseverance по время посадки на Марс. Также появились первые записи с его микрофона. Это стало главной космической сенсацией последнего времени.
Марсоход Perseverance успешно сел на поверхность Красной планеты ночью с 18 февраля. Весь процесс записывался на несколько камер одновременно.