"На Марсе классно!" Марсоход NASA сделал первые снимки Красной планеты после посадки

Пятый марсоход NASA успешно записал и впервые передал на Землю не только звуки с поверхности Марса, но и уникальные фото Красной планеты. Смотрите в фотоленете Sputnik впечатляющие снимки

Космическое агентство NASA обнародовало несколько фото и видео, которые записали камеры марсохода Perseverance по время посадки на Марс. Также появились первые записи с его микрофона. Это стало главной космической сенсацией последнего времени.

Марсоход Perseverance успешно сел на поверхность Красной планеты ночью с 18 февраля. Весь процесс записывался на несколько камер одновременно.