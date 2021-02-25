Тбилисские купола: архитектурный стиль, мистика или тенденция? - фото

Кто-нибудь задумывался, чем нас притягивают купольные сооружения? Во всяком случае, глаз непроизвольно выхватывает их из пестрой массы других городских построек. Смотрите, какими увидел эти здания в Тбилиси репортер Sputnik Грузия

Такие здания, бесспорно, незаменимы, когда возникает необходимость перекрыть широкое пространство, не загромождая его промежуточными опорами. Как, к примеру, на больших спортивных аренах, в выставочных комплексах и подобных сооружениях.

Впрочем, все это сторона, скорее, архитектурно-техническая, нежели эстетическая или философско-мистическая. Между тем, полусфера – а купола, при всем их разнообразии, объединяет именно полусфера – заключает в себе, как считают многие, некую квинтэссенцию жизни.

Согласно довольно распространенному мнению, в куполе скрытно воплощена некая гармония с окружающим миром, и он даже может служить основой космоцентризма.

Как бы там ни было, сама форма – что показательно – уходит корнями в глубокую древность. Едва ли не к первым строениям, возведенным руками человека. Примитивный шалаш, позже наделенный роскошью шатра, юрта, яранга, бунгало, иглу – все это по сути тоже купола. Наши древние предки интуитивно нащупали форму, позволявшую подольше сохранять незаменимое для жизни тепло.

Хотя многие специалисты уверены – купольные дома, словно сферическая линза, накапливают в себе не только тепловую энергию, но и силу окружающего пространства.

Часто купол венчает здания старинных научных библиотек и университетов. Купольный стиль присущ большинству культовых религиозных сооружений. Общепризнано, что в храме верующий попадает под воздействие недоступных обычному понимаю сил.



Купол очень популярен в дворцовых комплексах. Он как бы воплощает могущество и мощь авторитарной власти и заставляет подданных склонять головы, объединяясь вокруг своего рода силового поля. Считается, что в подкупольном пространстве сконцентрирована огромная не видимая глазу энергия, которая передается не только предметам, но и способна заряжать живые существа.

Живущие в круглых и сферических домах люди нередко признаются, что ощущают вращение пространства, наполняются энергией, а некоторые испытывают головокружение. Во всяком случае, на каждом пребывание под куполом сказывается по-разному. Вот почему купольные конструкции крайне редко используются в жилых комплексах. Функционально и конструктивно они больше соответствуют зданиям общественного назначения, где посетители задерживаются не надолго.

Если присмотреться, как это сделал репортер Sputnik Грузия, в Тбилиси сегодня почти на каждом шагу можно обнаружить элементы купольных конструкций.

Долгое время они были, мягко говоря, не в почете. Закругленность противоречила острому революционному духу, который насаждала официальная идеология в начале и на протяжении XX века. Но потом времена изменились. Та популярность, которой полусферы удостоились в современном архитектурном облике Тбилиси, словно подсказывает: теперь у столицы Грузии другая жизнь.