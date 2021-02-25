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Тбилисские купола: архитектурный стиль, мистика или тенденция? - фото

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Темы:
Новости Грузии в фотографиях (217)
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  • Кафедральный собор Святой Троицы по праву называют главным куполом страны. По высоте он признан третьим в мире. И хотя в отличие от многих древних грузинских храмов построен недавно, в нем воплощены лучшие традиции православного церковного зодчества
  • Тбилисские купола - Дворец церемоний в районе Авлабари (бывший дворец президента)Президентский дворец, за короткий срок ставший бывшим. Подтвердил, что помпезный стиль не вписывается в специфику эпохи. Переход к парламентской республике превратил его в напоминание о том, что власть – это достояние граждан, а не персон
  • А это внушительное здание на проспекте Руставели – плод советской монументальной архитектурной традиции, с характерным шпилем, символизирующим устремленность к идеалам. Раньше его традиционно венчали звезды. Теперь здесь Академия наук Грузии
  • Купол первого корпуса Тбилисского государственного университета воспринимается очень органично для центра грузинской научной мысли. Жаль, плотная застройка окрестных холмов лишила возможности полюбоваться им целиком с двумя земными глобусами по бокам
  • Второй корпус ТГУ построен позже и полусфера на его крыше воспринимается намного скромнее. Намек на космоцентризм как бы сохранили, но внимание на нем решили не заострять
  • А вот это купол нового Грузинского университета. Замечаете принципиальные отличия? Дело тут не только в форме, но и в самой системе получения знаний. А нравится или нет – это дело убеждений и вкуса
  • Кинотеатр Аполло практически с начала прошлого века был своего рода культурным символом города и своего времени. Уже много лет здание фактически бесхозно и пустует. Это характерный штрих отношения к культуре, и пандемия в данном случае не при чем
  • Запущен и Тбилисский цирк. Пришлось долго искать точку, чтобы не так бросалась в глаза ржавчина на крыше, но она заметна даже издалека. А ведь купол цирка – это подлинное торжество человеческого духа – силы, ловкости, смелости и отваги
  • В здании, в порог которого вкраплена надпись Андреотти, много лет размещался тбилисский центральный универмаг. Быть может выбор там был и не особо велик, но несравнимо шире, чем в других магазинах. Теперь здесь расположен центральный офис коммерческого ТВС bank
  • А этот купол метрах в ста выше по улице Марджанишвили. Видимо, проектировщики в ходе реконструкции постарались выдержать общий стиль. Как получилось – судить вам
  • Та же история с МакДональдсом на проспекте Руставели. Впечатление такое, будто кто-то решил выдержать ресторан в тбилисском стиле. Хотя это не тбилисская традиция. Как и сам МакДональдс
  • Расположенный напротив так называемый Дом Мелик-Азарянца - это одна из достопримечательностей Тбилиси и историческое наследие города. И это тот редкий случай, когда купол является крышей жилого дома. Причем, на головокружение никто из жильцов, вроде бы, не жаловался
  • Вот еще пример жилого дома с куполом. Современный. Полусфера здесь присутствует, скорее, в качестве декоративного элемента
  • А вот такой куполок с дизайном здания, казалось бы, не диссонирует. Но трудно сказать, насколько он соответствует гостиничной специфике. Идея пришлась по душе многим владельцам: престижный купол вместо качественного сервиса
  • Здание тбилисского Дома Юстиции – пример современного толкования купольной конструкции. Целесообразно, практично, и оригинально! Как впрочем, и окружающая его обстановка
© Sputnik / Goga Vardzieli
Кафедральный собор Святой Троицы по праву называют главным куполом страны. По высоте он признан третьим в мире. И хотя в отличие от многих древних грузинских храмов построен недавно, в нем воплощены лучшие традиции православного церковного зодчества
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/19/251002526.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210225/251002769/Tbilisskie-kupola-arkhitekturnyy-stil-mistika-ili-tendentsiya---foto.html

Кто-нибудь задумывался, чем нас притягивают купольные сооружения? Во всяком случае, глаз непроизвольно выхватывает их из пестрой массы других городских построек. Смотрите, какими увидел эти здания в Тбилиси репортер Sputnik Грузия

Такие здания, бесспорно, незаменимы, когда возникает необходимость перекрыть широкое пространство, не загромождая его промежуточными опорами. Как, к примеру, на больших спортивных аренах, в выставочных комплексах и подобных сооружениях.

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© Sputnik / Goga Vardzieli
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Впрочем, все это сторона, скорее, архитектурно-техническая, нежели эстетическая или философско-мистическая. Между тем, полусфера – а купола, при всем их разнообразии, объединяет именно полусфера – заключает в себе, как считают многие, некую квинтэссенцию жизни.

Согласно довольно распространенному мнению, в куполе скрытно воплощена некая гармония с окружающим миром, и он даже может служить основой космоцентризма.

Снегопад и туман в Тбилиси - вид на Абанотубани и исторический центр
© Sputnik / Viktor Kaminsky
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Как бы там ни было, сама форма – что показательно – уходит корнями в глубокую древность. Едва ли не к первым строениям, возведенным руками человека. Примитивный шалаш, позже наделенный роскошью шатра, юрта, яранга, бунгало, иглу – все это по сути тоже купола. Наши древние предки интуитивно нащупали форму, позволявшую подольше сохранять незаменимое для жизни тепло.

Хотя многие специалисты уверены – купольные дома, словно сферическая линза, накапливают в себе не только тепловую энергию, но и силу окружающего пространства.

Часто купол венчает здания старинных научных библиотек и университетов. Купольный стиль присущ большинству культовых религиозных сооружений. Общепризнано, что в храме верующий попадает под воздействие недоступных обычному понимаю сил.

Прогулка январским утром: городские парки зимой в мороз
© Sputnik / Goga Vardzieli
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Купол очень популярен в дворцовых комплексах. Он как бы воплощает могущество и мощь авторитарной власти и заставляет подданных склонять головы, объединяясь вокруг своего рода силового поля. Считается, что в подкупольном пространстве сконцентрирована огромная не видимая глазу энергия, которая передается не только предметам, но и способна заряжать живые существа.

Живущие в круглых и сферических домах люди нередко признаются, что ощущают вращение пространства, наполняются энергией, а некоторые испытывают головокружение. Во всяком случае, на каждом пребывание под куполом сказывается по-разному. Вот почему купольные конструкции крайне редко используются в жилых комплексах. Функционально и конструктивно они больше соответствуют зданиям общественного назначения, где посетители задерживаются не надолго.

Тбилисцы и Старый Новый год - продавец воздушных шаров
© Sputnik / Goga Vardzieli
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Если присмотреться, как это сделал репортер Sputnik Грузия, в Тбилиси сегодня почти на каждом шагу можно обнаружить элементы купольных конструкций.

Долгое время они были, мягко говоря, не в почете. Закругленность противоречила острому революционному духу, который насаждала официальная идеология в начале и на протяжении XX века. Но потом времена изменились. Та популярность, которой полусферы удостоились в современном архитектурном облике Тбилиси, словно подсказывает: теперь у столицы Грузии другая жизнь.

Темы:
Новости Грузии в фотографиях (217)
Теги:
новости в фотографиях, фотография, фото, стиль, архитектура, Тбилиси, Грузия


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