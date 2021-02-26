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Реки огня: раскаленная лава вулкана Этна на Сицилии, снятая максимально близко - фото

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  • Активный вулкан Этна извергается четвертый раз за неделю
  • Крупные потоки раскаленной лавы текут прямо по склонам вулкана
  • По мнению вулканологов, дружелюбный вулкан меняется
  • Вулкан, который считали активным, но неопасным, становится все более взрывным
  • Этна выбросил вулканические бомбы и фрагменты раскаленного шлака довольно крупного размера на несколько населенных пунктов, находящихся вблизи него
  • На данный момент вулкан не угрожает жителям соседних городков и авиасообщению
  • Несмотря на ограничения коронавируса, сотни туристов пытаются добраться на остров, чтобы посмотреть на извержение
  • Максимально близко запечатлеть фантастическое зрелище удалось фотографу Антонио Парринелло, живущему в Катании
© REUTERS / Antonio Parrinello
Активный вулкан Этна извергается четвертый раз за неделю
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/1a/251014045.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210226/251014547/reki-ognya-raskalennaya-lava-na-sitsylii-snyataya-maksimalino-blizko-foto.html

На Сицилии продолжает извергать горящую лаву вулкан Этна. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядят огненные реки, текущие по склонам самого активного вулкана в Европе

Вулкан Этна проснулся в очередной раз 16 февраля, выбросив вулканические бомбы и фрагменты раскаленного шлака довольно крупного размера на несколько населенных пунктов, находящихся вблизи вулкана.

По мнению вулканологов, "дружелюбный вулкан" (как называют Этну местные жители) меняется. Вулкан, который считали активным, но неопасным, становится все более взрывным.

Сейчас, несмотря на то, что вулкан извергается четвертый раз за неделю, он не угрожает жителям соседних городков и авиасообщению. Сотни туристов, несмотря на ограничения коронавируса, пытаются добраться на остров, чтобы посмотреть на извержение.

 

 

 

 

Теги:
новости в фотографиях, фото, извержение вулкана, Италия


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