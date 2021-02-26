Реки огня: раскаленная лава вулкана Этна на Сицилии, снятая максимально близко - фото

На Сицилии продолжает извергать горящую лаву вулкан Этна. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядят огненные реки, текущие по склонам самого активного вулкана в Европе

Вулкан Этна проснулся в очередной раз 16 февраля, выбросив вулканические бомбы и фрагменты раскаленного шлака довольно крупного размера на несколько населенных пунктов, находящихся вблизи вулкана.

По мнению вулканологов, "дружелюбный вулкан" (как называют Этну местные жители) меняется. Вулкан, который считали активным, но неопасным, становится все более взрывным.

Сейчас, несмотря на то, что вулкан извергается четвертый раз за неделю, он не угрожает жителям соседних городков и авиасообщению. Сотни туристов, несмотря на ограничения коронавируса, пытаются добраться на остров, чтобы посмотреть на извержение.