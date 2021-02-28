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"Борис, кто оплатит этот счет?" Жизнь в карантинных отелях в Великобритании - фото

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  • По словам постоялицы, изображенной на фото, она имеет собственное жилье для самоизоляции, а ее тест на коронавирус - отрицательный
  • Пассажиров в аэропорту Бирмингема, которые прибыли из стран, внесенных Британией в черный список, провожают в карантинный отель
  • Пассажира с ребенком привезли на автобусе в отель Holiday Inn возле аэропорта Хитроу для отбывания обязательного карантина
  • Человек с запиской в окне отеля Radisson Blu в аэропорту Хитроу. По словам мужчины, он потерял работу. Борис, кто оплатит этот счет? - обращается постоялец к британскому премьеру Джонсону
  • Недовольные люди в окнах отеля Radisson Blu в лондонском аэропорту Хитроу
  • В британском черном списке - государства Южной Америки, Южной Африки и Португалия
  • Женщина смотрит из окна отеля Radisson Blu в аэропорту Хитроу
  • Журналисты обмениваются сообщениями с постояльцами отеля
  • Расходы на трансфер до отеля, само нахождение в гостинице и обязательные ПЦР-тесты обходятся в 1750 фунтов
  • За отказ от карантина в отеле приходится платить штраф 10 тысяч фунтов
  • Постояльцы карантинных отелей общаются с миром с помощью записок. Бумажный пакет с написанным на нем сообщением виден в окне отеля Radisson Blu
  • Всем, кто попытается скрыть пребывание в странах черного списка перед прибытием в Великобританию, власти грозят 10-летним лишением свободы
© REUTERS / Henry Nicholls
По словам постоялицы, изображенной на фото, она имеет собственное жилье для самоизоляции, а ее тест на коронавирус - отрицательный
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/1c/251021881.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/photo/20210228/251022786/zhysn-v-karantinnykh-otelyakh-v-velikobritanii-foto.html

Великобритания с середины февраля ужесточила правила для прибывающих в страну. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходит карантин в специализированных отелях Лондона

Те, кто вынужден отбывать карантин в лондонских отелях, недовольны - об этом говорят записки, с помощью которых постояльцы общаются с внешним миром.

Все въезжающие на территорию Соединенного Королевства из стран, внесенных в черный список, власти обязали отбывать десятидневный карантин.

В британском черном списке - государства Южной Америки, Южной Африки и Португалия. Прибывающие оттуда должны оплатить расходы на трансфер до отеля, само нахождение в гостинице и обязательные ПЦР-тесты - всего 1750 фунтов.

Штраф за отказ от карантина в отеле составляет 10 тысяч фунтов. Всем, кто попытается скрыть пребывание в странах черного списка перед прибытием в Великобританию, власти грозят 10-летним лишением свободы.

 

 

Теги:
новости в фотографиях, фото, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Великобритания, Лондон


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