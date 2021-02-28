"Борис, кто оплатит этот счет?" Жизнь в карантинных отелях в Великобритании - фото

Великобритания с середины февраля ужесточила правила для прибывающих в страну. Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходит карантин в специализированных отелях Лондона

Те, кто вынужден отбывать карантин в лондонских отелях, недовольны - об этом говорят записки, с помощью которых постояльцы общаются с внешним миром.

Все въезжающие на территорию Соединенного Королевства из стран, внесенных в черный список, власти обязали отбывать десятидневный карантин.

В британском черном списке - государства Южной Америки, Южной Африки и Португалия. Прибывающие оттуда должны оплатить расходы на трансфер до отеля, само нахождение в гостинице и обязательные ПЦР-тесты - всего 1750 фунтов.

Штраф за отказ от карантина в отеле составляет 10 тысяч фунтов. Всем, кто попытается скрыть пребывание в странах черного списка перед прибытием в Великобританию, власти грозят 10-летним лишением свободы.